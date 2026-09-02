¿Existen las vidas pasadas? Alina Rubí aborda los misterios del alma en El Podcast de Las Américas

¿Qué ocurre con el alma después de la vida terrenal? ¿Existen planos paralelos donde continuamos nuestra evolución? Para responder a estas interrogantes y reflexionar sobre el viaje espiritual del ser humano, la astróloga, autora, tarotista y psicóloga cubana, Alina Rubí, estuvo presente como invitada especial en el episodio 13 de El Podcast de Las Américas.
En una conversación amena y reveladora, conducida en los estudios del Diario Las Américas, la especialista compartió su visión sobre cómo la existencia física trasciende las fronteras de nuestro planeta, invitando a la audiencia a reconsiderar la percepción habitual sobre el destino, el libre albedrío y el significado de la muerte.
Frente a la incertidumbre que genera el fin de la vida, la especialista destacó que quienes no le temen a la muerte comprenden que esta no representa un punto final, sino una transición natural hacia un nuevo estado de conciencia.