Wall Street cierra al alza impulsada por inversores en tecnología

Wall Street cerró en positivo el viernes apoyada por el interés cada vez mayor en los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) y por las expectativas de un acuerdo entre Washington y Teherán.

Los tres principales índices de la plaza estadounidense volvieron a batir récords: el Dow Jones ganó un 0,72% hasta los 51.032,46 puntos, el Nasdaq avanzó un 0,20% hasta los 26.972,62 puntos y el S&P 500 ganó un 0,22% hasta los 7.580,09 puntos.