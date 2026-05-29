viernes 29  de  mayo 2026
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza impulsada por inversores en tecnología

El Dow Jones ganó un 0,72% hasta los 51.032,46 puntos, el Nasdaq avanzó un 0,20% hasta los 26.972,62 puntos y el S&P 500 ganó un 0,22% hasta los 7.580,09 puntos.

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan durante una sesión.

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan durante una sesión.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró en positivo el viernes apoyada por el interés cada vez mayor en los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) y por las expectativas de un acuerdo entre Washington y Teherán.

Los tres principales índices de la plaza estadounidense volvieron a batir récords: el Dow Jones ganó un 0,72% hasta los 51.032,46 puntos, el Nasdaq avanzó un 0,20% hasta los 26.972,62 puntos y el S&P 500 ganó un 0,22% hasta los 7.580,09 puntos.

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FUENTE: Con información de AFP.

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