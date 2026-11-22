El principal desafío para la seguridad hemisférica sigue siendo la transformación de dependencias económicas, tecnológicas e institucionales en instrumentos de influencia estratégica. Las conclusiones de noviembre de 2026 de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EEUU-China destacan la presencia de Pekín en infraestructura crítica, redes comerciales, sistemas digitales y relaciones subnacionales. Mientras tanto, los recursos minerales latinoamericanos adquieren mayor importancia para diversificar las cadenas de suministro. La cooperación de seguridad entre Rusia y Nicaragua continúa bajo observación, y las nuevas sanciones estadounidenses contra redes vinculadas a Hezbolá refuerzan la vigilancia financiera. El restablecimiento anunciado de relaciones militares entre Washington y Caracas introduce una posible reorientación regional, aunque su implementación y sus efectos sobre las alianzas existentes siguen siendo inciertos.

1. CHINA | PUERTOS E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA | VIGILANCIA ESTRATÉGICA

El acceso estratégico mediante infraestructura comercial

Resumen: El informe anual de 2026 de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EEUU-China identifica la participación china en puertos, telecomunicaciones, sistemas energéticos e infraestructura digital en América Latina como una posible fuente de influencia estratégica. Sus conclusiones destacan que el control operativo y las dependencias comerciales pueden afectar la autonomía gubernamental. Los puertos y las redes logísticas son especialmente sensibles porque sostienen el comercio, la continuidad de las cadenas de suministro y las actividades marítimas. Sin embargo, la participación comercial no implica automáticamente control militar ni operaciones de inteligencia.

Juicio clave

MSI² assesses (Confianza alta): La participación china en infraestructura crítica genera posibles puntos de presión cuando la propiedad, el control operativo, el acceso a datos o la dependencia contractual limitan las alternativas reales de un país. La existencia de estas vulnerabilidades no demuestra que todas las instalaciones operadas por empresas chinas tengan fines militares.

Impacto estratégico

Para Estados Unidos y sus socios regionales, la prioridad consiste en diferenciar la inversión legítima de los acuerdos que generan una exposición estratégica inaceptable. Las auditorías independientes de seguridad, los contratos transparentes de concesión, la diversificación de operadores y los planes de continuidad pueden fortalecer la soberanía sin imponer restricciones indiscriminadas al comercio exterior.

2. CHINA | BRASIL Y MINERALES CRÍTICOS | VIGILANCIA ESTRATÉGICA

La riqueza mineral latinoamericana se convierte en escenario de competencia estratégica

Resumen: Una investigación de la OCDE publicada el 3 de noviembre confirma la importancia de América Latina para las cadenas mundiales de suministro de minerales críticos. La región concentra el 38,3% de las reservas mundiales de litio y el 32,5% de las reservas de cobre. Otros análisis contemporáneos identifican la fortaleza de China en el procesamiento de minerales y la creciente importancia de las inversiones alternativas en América Latina. El potencial brasileño en tierras raras añade otra dimensión a la competencia por capacidad de refinación, tecnología, financiamiento y desarrollo industrial.

Juicio clave

MSI² assesses (Confianza alta): La importancia estratégica de los minerales latinoamericanos va más allá de su extracción. La capacidad de procesamiento, la infraestructura, la tecnología y el acceso a mercados posteriores de la cadena productiva determinan cuánto valor económico y geopolítico conservan los países productores.

Impacto estratégico

Washington y los gobiernos regionales deberían priorizar inversiones que favorezcan el procesamiento local, las contrataciones transparentes, la capacitación laboral y alternativas comercialmente viables a las cadenas de suministro concentradas. La diversificación será sostenible únicamente cuando los proyectos competidores cumplan requisitos de costos, escala, medio ambiente e infraestructura.

3. CHINA | TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DIGITALES | VIGILANCIA ESTRATÉGICA

La dependencia digital amplía los desafíos para la soberanía

Resumen: La evaluación de 2026 de la Comisión identifica la participación china en telecomunicaciones, redes digitales y tecnologías emergentes como una fuente persistente de influencia en América Latina. La infraestructura digital presenta riesgos particulares porque los proveedores pueden conservar funciones de mantenimiento, actualización de programas, administración de redes o gestión de datos. La cuestión central de seguridad no es únicamente la nacionalidad del proveedor, sino el acceso y las facultades que permiten los acuerdos técnicos y contractuales específicos.

Juicio clave

MSI² assesses (Confianza moderada): La dependencia prolongada de un grupo reducido de proveedores tecnológicos puede disminuir la flexibilidad institucional y complicar la protección de información sensible gubernamental o comercial. La exposición real depende de la arquitectura de las redes, los controles de acceso, las garantías regulatorias y la supervisión independiente.

Impacto estratégico

Los gobiernos regionales deberían fortalecer los estándares de contratación, las pruebas de ciberseguridad, los requisitos de gobernanza de datos y la diversificación de proveedores. Estados Unidos puede contribuir mediante tecnologías interoperables, asistencia técnica y mecanismos de financiamiento que hagan asequibles las alternativas seguras.

4. CHINA | COMERCIO E INFLUENCIA SUBNACIONAL | VIGILANCIA ESTRATÉGICA

Pekín construye influencia más allá de los gobiernos nacionales

Resumen: El informe del 18 de noviembre de la Comisión sostiene que la influencia china en la región opera cada vez más mediante relaciones nacionales, provinciales, municipales y comerciales superpuestas. Identifica los acuerdos con autoridades locales, las redes empresariales y las asociaciones institucionales como mecanismos capaces de sobrevivir a las transiciones políticas nacionales. El documento también destaca la asimetría entre las exportaciones latinoamericanas de materias primas y las importaciones de productos manufacturados de mayor valor agregado, y advierte que la concentración económica puede reforzar la dependencia política. Estas conclusiones corresponden a una comisión asesora del Congreso estadounidense y deben evaluarse junto con las circunstancias económicas de cada país.

Juicio clave

MSI² assesses (Confianza alta): Las relaciones subnacionales y la concentración comercial proporcionan a China canales duraderos de vinculación regional que no dependen exclusivamente de la diplomacia presidencial ni de los ciclos electorales nacionales.

Impacto estratégico

Los gobiernos deberían mejorar la transparencia de los acuerdos provinciales y municipales, supervisar las obligaciones financieras contingentes y evaluar las consecuencias industriales de la dependencia comercial. La participación estadounidense será más eficaz cuando ofrezca alternativas prácticas de comercio y financiamiento, en lugar de considerar cada asociación local como una prueba de hostilidad.

5. RUSIA | NICARAGUA | VIGILANCIA ESTRATÉGICA

Moscú conserva una posición de seguridad en Centroamérica

Resumen: La relación de Rusia con Nicaragua continúa siendo un componente importante de su presencia regional en materia de seguridad. Informaciones publicadas en octubre documentaron intercambios militares de larga trayectoria y nuevos acuerdos de cooperación jurídica. Un testimonio presentado en septiembre ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense describió preocupaciones sobre el entrenamiento vinculado a Rusia, la infraestructura satelital y las actividades de inteligencia en Nicaragua. Esas declaraciones constituyen evidencia de preocupaciones de seguridad expresadas formalmente, pero no una confirmación independiente de todas las capacidades operativas denunciadas.

Juicio clave

MSI² assesses (Confianza moderada): Nicaragua proporciona a Rusia un entorno políticamente receptivo para mantener relaciones de seguridad y visibilidad regional. La escala operativa y las funciones de inteligencia de instalaciones específicas requieren verificación independiente adicional.

Impacto estratégico

Las instituciones de seguridad estadounidenses y centroamericanas deberían priorizar el seguimiento de intercambios militares, instalaciones técnicas, movimientos de personal e infraestructura de comunicaciones. La cooperación regional debe distinguir las actividades documentadas de las denuncias, al tiempo que mejora las capacidades de contrainteligencia y la transparencia.

6. IRÁN | REDES FINANCIERAS Y HEZBOLÁ | VIGILANCIA ESTRATÉGICA

Nuevas sanciones refuerzan la necesidad de vigilar las redes indirectas

Resumen: El 18 de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra personas y entidades asociadas con Hezbolá, incluida una organización benéfica que Washington identificó como fachada del grupo. Reuters informó que las medidas formaban parte de una iniciativa más amplia para interrumpir redes respaldadas por Irán. Las designaciones afectan principalmente a objetivos establecidos en Líbano. Por sí solas, no demuestran que las entidades sancionadas hayan operado en América Latina durante el período analizado. Su importancia hemisférica reside en los mecanismos financieros y las estructuras de intermediación que las autoridades podrían necesitar examinar en distintas jurisdicciones.

Juicio clave

MSI² assesses (Confianza moderada): Las sanciones refuerzan la importancia de examinar intermediarios sin fines de lucro, comerciales y financieros ante posibles riesgos de exposición a sanciones. La evidencia revisada no demuestra una conexión operativa latinoamericana específica con los objetivos recientemente designados.

Impacto estratégico

Las unidades de inteligencia financiera regionales deberían dar prioridad a la transparencia sobre los beneficiarios finales, la debida diligencia proporcional y el intercambio legal de información. Las medidas de cumplimiento deben basarse en pruebas y evitar que las actividades benéficas legítimas o de comunidades de la diáspora sean consideradas sospechosas por naturaleza.

7. VENEZUELA | ESTADOS UNIDOS Y POTENCIAS EXTERNAS | DESARROLLO SEMANAL

Caracas avanza hacia una renovada cooperación militar con Washington

Resumen: Associated Press informó que Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo para restablecer sus relaciones militares durante una visita a Caracas del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. La relación propuesta contempla entrenamiento, intercambio de inteligencia y posibles transferencias de equipos de defensa, aunque los términos detallados de implementación siguen sin conocerse. El anuncio se produce tras importantes cambios políticos en Venezuela y forma parte de una estrategia estadounidense más amplia de cooperación regional en materia de seguridad y economía. También plantea interrogantes sobre cómo Caracas administrará sus relaciones establecidas con China, Rusia e Irán.

Juicio clave

MSI² assesses (Confianza moderada): El acuerdo anunciado representa un cambio potencialmente significativo en la orientación de seguridad exterior de Venezuela. Su permanencia, implementación y efecto sobre las alianzas existentes todavía no pueden establecerse.

Impacto estratégico

Para Washington, una implementación eficaz exigiría compromisos verificables, garantías institucionales y una evaluación cuidadosa de los acuerdos de seguridad extranjeros existentes. Los gobiernos regionales deberían observar si los anuncios diplomáticos se traducen en cambios medibles en entrenamiento, cooperación de inteligencia, adquisiciones y acceso estratégico.

CONCLUSIÓN CLAVE

La competencia estratégica en América Latina y el Caribe se concentra cada vez más en quién controla los sistemas esenciales, quién puede sustituir a los proveedores críticos y cuánto margen de decisión conservan los gobiernos cuando las relaciones comerciales o de seguridad se convierten en asuntos de disputa política.

La principal ventaja de China es estructural: una amplia participación en comercio, infraestructura, tecnología y cadenas de suministro. La influencia regional de Rusia es más limitada, pero se concentra en relaciones de seguridad. La principal exposición asociada con Irán se encuentra en redes asimétricas y financieras que requieren una vigilancia sustentada en pruebas.

El compromiso militar anunciado entre Venezuela y Washington introduce una posible modificación de las alianzas regionales, pero su importancia dependerá de la implementación y no solamente de las declaraciones.

La respuesta hemisférica más eficaz no consiste en excluir indiscriminadamente a los actores extranjeros. Consiste en ampliar la capacidad soberana de decisión mediante instituciones transparentes, mercados diversificados, alianzas de seguridad confiables y alternativas comercialmente sostenibles.

Referencias

Associated Press. (2026, 18 de noviembre). US and Venezuela sign a deal to reestablish military ties, Hegseth says in visit to Caracas. https://apnews.com/article/e02dd6173e575c644a37dd417d84296d

BNP Paribas Economic Research. (2026, 24 de junio). Latin America: Adding value to critical minerals beyond mining. https://economic-research.bnpparibas.com/html/en-US/Latin-America-Adding-Value-Critical-Minerals-Beyond-Mining-6/24/2026,53589

Chamorro, C. F. (2026, 30 de septiembre). Written testimony on Nicaragua [Testimony submitted to the U.S. Senate Committee on Foreign Relations]. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/229e8d79-c78b-d718-163b-81a83a738587/093026_Chamorro_Testimony_9dd2240e-15ba-4363-872c-69689bfbfcf0.pdf

La Prensa. (2026, 4 de octubre). El sube y baja de las alianzas “estratégicas” de Ortega y Murillo. https://www.laprensani.com/2026/10/04/suplemento/la-prensa-domingo/3794423-alianzas-daniel-ortega-china-rusia

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). Critical minerals in Latin America and the Caribbean: A regional overview (OECD Global Relations Policy Papers No. 2026/09). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/854ae9c1-en

Reuters. (2026, 18 de noviembre). US sanctions Hezbollah-linked charity in push against Iran's proxies, Treasury says. https://www.reuters.com/world/middle-east/us-sanctions-hezbollah-linked-charity-push-against-irans-proxies-treasury-says-2026-11-18/

The National. (2026, 16 de noviembre). China's rare earth curbs put new emphasis on Latin American investment. https://www.thenationalnews.com/business/energy/2026/11/16/china-critical-minerals-latin-america/

U.S.-China Economic and Security Review Commission. (2026, 18 de noviembre). 2026 annual report to Congress. https://www.uscc.gov/annual-report/2026-annual-report-congress

U.S.-China Economic and Security Review Commission. (2026). 2026 executive summary. https://www.uscc.gov/sites/default/files/2026-11/2026_Executive_Summary.pdf