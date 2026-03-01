domingo 1  de  marzo 2026
Tres pasos para una piel más joven y reluciente

Para obtener mejores resultados, profesionales de la belleza sugieren un protocolo a seguir antes de realizarse un facial antienvejecimiento

Xiomara Martintereso realiza un facial. 

Cortesía/ DM Beauty & Wellness
La limpieza de piel profunda es indicada antes de realizarse un tratamiento antienvejecimiento. 

Cortesía/ DM Beauty & Wellness
Antes y después de un facial rejuvenecedor. 

Cortesía/ DM Beauty & Wellness
Eugenia Martintereso realiza el tratamiento picoláser.

Cortesía/ DM Beauty & Wellness
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Con tantas opciones de tratamientos estéticos que existen hoy, no hay dudas que muchos se aferran a la idea de la eterna juventud. Y la realidad es que, si bien el paso del tiempo suele pasar factura y hacerse notar en la apariencia, es posible lograr una piel rejuvenecida.

La clave para obtener mejores resultados podría estar, según una experta, en una preparación adecuada previa a cualquier tratamiento antienvejecimiento.

Si está contemplando realizarse uno de esos faciales populares a base de plasma rico en plaquetas (PRP), ADN de salmón o exosomas, se recomienda que el cutis esté libre de impurezas y listo para recibir nutrientes que benefician del colágeno y la estimulación de elastina.

Así lo recomienda Xiomara Martintereso, profesional de la estética en DM Beauty & Wellness, medspa ubicado en Doral, sur de Florida.

Se trata de tres pasos a seguir, empezando por un facial de limpieza profunda, luego un picoláser y para finalizar el tratamiento con exosomas, aunque también podría ser un PRP o un PDRN, extraído del esperma del salmón. Para mejor resultados, los tratamientos deben realizarse en ese orden y, por supuesto, en diferentes sesiones con un intervalo de tiempo de un par de semanas.

“Yo le recomiendo para una piel madura, se puede hacer cada 30 días. Una piel entre el rango de los 35 y 40 años. Alguien que tenga una buena rutina de skincare, que se cuide, que no sea una persona que se expone al sol sin protección solar, lo puede hacer cada 45 días. Y eso va a ralentizar el envejecimiento”, sugirió Martintereso.

“Recomendamos que la piel esté preparada, por eso hacemos un facial una semana antes. Sobre todo, si la persona no sigue en casa una buena rutina de belleza. Hacemos una limpieza, una extracción muy suave de impurezas, que son puntos pequeños con una paleta de ultrasonido. Así preparamos la piel y queda apta para recibir el tratamiento que vendría después”, detalló la dermocosmiatra.

Entre el facial de limpieza profunda y el antienvejecimiento se debe aplicar un tratamiento no invasivo conocido como picoláser, recomendado para diferentes tipos de piel, incluso con rosácea o acné. La aplicación mejora la apariencia al cerrar los poros, controlar la producción de grasa y nivelar el tono de la piel. También ayuda a disipar las líneas de expresión al estimular la producción de colágeno, dando un aspecto más hidratado y natural.

“El picoláser es un láser muy versátil, ya sea para pieles jóvenes, maduras, para piel grasa, normal o seca, porque estimula el colágeno, la elastina, ayuda a cerrar los poros, controlar la producción de grasa, nivelar el tono de la piel cuando hay manchitas, y a que luzca más uniforme y humectada”, dijo Eugenia Martintereso, electróloga que desempeña los tratamientos con láser en el medspa.

“Se puede hacer cada dos semanas, con ciclos de tres o cuatro sesiones, dependiendo si es solamente para ayudar a la condición de la piel. Cuando es para tratar manchas, puede llevar un poco más, pero los resultados son maravillosos, sin ningún tipo de downtime (tiempo de recuperación), no es doloroso”, agregó la profesional de la belleza.

También se indica que la piel esté limpia antes de aplicar el picoláser.

“Se recomienda primero tener la piel limpia y preparada para que el láser pueda trabajar directamente. Cualquier activo que vaya a colocarse a la piel o cualquier máquina con la que se vaya a trabajar, siempre tendrán mejores resultados sobre una piel limpia y preparada, que no tenga impurezas, que ya se hayan realizado extracciones, y que ya esté hidratada”, dijo la especialista en láser, quien además advirtió a quienes se aplican bótox o relleno que se debe esperar al menos 21 días después de una aplicación para realizarse el tratamiento.

Después del facial profundo y el picoláser, la piel está lista para el próximo paso.

“Una vez realizada la limpieza profunda y que aplicamos el picoláser, que trabaja las líneas finas y la vascularización, vamos con los exosomas. Ahí la piel nos va a aceptar este producto tan innovador, porque tiene una biotecnología increíble. Los exosomas funcionan como mensajeros a través de microcanales, que van llevando una información a cada una de las capas de piel que necesita renovación o recuperación. Estimula el colágeno 1 y el 3, que son los encargados del rejuvenecimiento de la piel. No es un tratamiento invasivo, se puede hacer a partir de los 25 años de manera preventiva o como protocolo antienvejecimiento”.

Para conocer más sobre los tratamientos de belleza que ofrecen en DM Beauty & Wellness, visite el perfil en Instagram @danielamartintereso

