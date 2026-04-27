El deportivo: Nuevo récord en el maraton de Londres; Barcelona a un paso de LaLiga, Fernando Mendoza el numero 1 y Medias Rojas despiden a Cora

El keniano Sabastian Sawe rompió la barrera de las dos horas por primera vez en la historia el domingo al ganar la Maratón de Londres.

El keniano Sabastian Sawe posa con su nuevo récord mundial escrito en su zapatilla al finalizar la Maratón de Londres 2026 en el centro de Londres el 26 de abril de 2026.

Fin de semana cargado de emociones en el deporte mundial: Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres al convertirse en el primer hombre en bajar de las dos horas, el FC Barcelona quedó a un paso del título de LaLiga, Fernando Mendoza fue elegido número uno del Draft de la NFL y los Boston Red Sox despidieron al mánager Alex Cora tras un decepcionante inicio de temporada.

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, este domingo en Londres, para revalidar su título por delante del etíope Yomif Kejelcha y del ugandés Jacob Kiplimo.

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Sawe, de 29 años, cruzó la línea de meta frente al Palacio de Buckingham tras 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum; 2 horas, 1 minuto y 25 segundos en abril de 2023, menos de un año antes de su caída en un accidente de coche.

Barcelona más cerca del título tras triunfo en Madrid ante el Getafe

El Barcelona dio un gran paso hacia la conquista del título de la Liga, este sábado al ganar 2-0 en Getafe en la 32ª jornada del campeonato español.

Los goles de Fermín (45+1') y Marcus Rashford (74') permiten a los azulgranas sacar partido del tropezón sufrido por el Real Madrid el viernes en Sevilla, donde el equipo de la capital no pudo pasar del empate 1-1 con el Betis.

Sin sorpresa: Fernando Mendoza es la primera elección del Draft de NFL

El Las Vegas Raiders no dejó lugar a dudas y seleccionó al mariscal de campo Fernando Mendoza con la primera elección global del NFL Draft 2026, confirmando los pronósticos previos al evento.

Mendoza, de 22 años, llega a la NFL tras una temporada brillante con Indiana Hoosiers, equipo al que condujo al título nacional. Además, conquistó el prestigioso Heisman Trophy luego de completar el 72% de sus pases para 3.535 yardas, 41 touchdowns y solo seis intercepciones durante la campaña 2025.

Medias Rojas de Boston cesaron a Alex Cora después de un decepcionante inicio

Medias Rojas de Boston destituyó este sábado al mánager Alex Cora luego de un flojo comienzo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Boston ocupaba el último lugar de la División Este de la Liga Americana con marca de 10 victorias y 17 derrotas al momento de la decisión.

Récord histórico en Londres, paso decisivo del Barça hacia LaLiga, nueva estrella para la NFL y crisis en Boston marcaron el pulso deportivo del fin de semana.