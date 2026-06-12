viernes 12  de  junio 2026
ESPAÑA

Juez abre nueva investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por fraude fiscal

Las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapateroo fueron analizadas por expertos y aseguraron que tienen un valor de $1.5 millones

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales.&nbsp;

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 

EUROPA PRESS

MADRID.- El exdirigente español José Luis Rodríguez Zapatero, ya objeto de pesquisas por tráfico de influencias que han sacudido al Gobierno, será investigado por presunto fraude fiscal y contrabando por unas joyas halladas en su despacho, anunció este viernes la justicia española.

Según el documento judicial de la Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid, Zapatero no pudo acreditar el "pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a [la] importación" de las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares). El valor ha sido calculado por la reconocida joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español

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Presidente del gobierno entre 2004 y 2011, Zapatero es una destacada figura del socialismo español y afín al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Un representante de Zapatero había asegurado que las joyas, encontradas en un registro policial en la caja fuerte de su oficina, eran una herencia familiar y les había otorgado un valor mucho menor.

El juez estima que el hecho de que Zapatero no pueda demostrar haber pagado tasas o impuestos por esas joyas "constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

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Joyas encontradas, un completo botín

Según el portal de Televisión Española en aquel registro a la oficina de Zapatero, en la madrileña calle Ferraz, que se hizo tras la imputación del expresidente al apreciar el juez que sería presuntamente el líder de una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea española Plus Ultra en la pandemia, los agentes hallaron en la caja fuerte de un despacho numerosas piezas de joyería.

"En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados" asegura el reporte.

Explica que además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre. En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada.

Joyas de Zapatero
Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero que tienen un valor estimado de 1.5 millones de dólares.

Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero que tienen un valor estimado de 1.5 millones de dólares.

Según el análisis de tasación, entre las piezas de joyería de mayor valor estarían un collar realizado en oro blanco de 18 K con diamantes, cuyo importe ascendería a 278.000 euros, un collar de oro blanco de 18 K con trece zafiros, que tendría un precio de 220.000 euros y un collar de oro blanco de 18 K con bandas de diamantes talla brillante en forma de "V" y motivo central en cascada con cinco rubíes naturales, cuyo valor sería de 155.000 euros.

Luego habría también varias pulseras valoradas entre 72.000 y 95.000 euros y varios pares de pendientes de entre 60.000 y 80.000 euros. Asimismo habría otras muchas piezas de joyería, pero por debajo de los 60.000 euros, pero de más de 1.000 euros. Entre lo que menos valor, estarían algunos relojes cuyo precio ascendería a entre 50 y 100 euros, y una sortija de plata de 25 euros.

Joyas de Zapatero
Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los casos contra Zapatero

El registro policial que encontró las joyas había sido ordenado por el magistrado, que busca determinar si Zapatero influyó, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

Imputado el 19 de mayo por esa parte del caso, Zapatero está citado los días 17 y 18 de junio por el juez José Luis Calama para ser interrogado por sospechas de estar al frente de la estructura organizada que mediaba con organismos públicos para conseguir beneficios, según la Audiencia Nacional.

El hallazgo de las numerosas joyas, algunas de las cuales tenían lo que parecían piedras preciosas, y de relojes de lujo era uno de los detalles más llamativos del sumario del caso, al que tuvo acceso la AFP.

La investigación contra Zapatero fue un mazazo para el Gobierno de Sánchez, ya debilitado por otras causas judiciales, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

A esto se unió en las semanas pasadas una investigación contra una exmilitante socialista, Leire Díez, señalada por la Justicia por estar en el centro de "una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban" al Partido Socialista y al Gobierno.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

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