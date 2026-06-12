viernes 12  de  junio 2026
ACONTECIMIENTO

SpaceX debuta en Wall Street con la mayor oferta pública de la historia

Se espera que la histórica operación bursátil, con la que la empresa pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, consolide a Musk en el primer billonario del mundo

Festejo en Wall Street por la entrada de SpaceX en la Bolsa este viernes 12 de junio.

Festejo en Wall Street por la entrada de SpaceX en la Bolsa este viernes 12 de junio.

TIMOTHY A. CLARY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, comenzó este viernes a cotizar en Wall Street tras la mayor oferta pública inicial de la historia, con la promesa de su fundador de llevar a la humanidad a Marte.

Se espera que la histórica operación bursátil, con la que la empresa pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, consolide a Musk en el primer billonario del mundo, y dé inicio a una serie de grandes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial este año.

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Las primeras operaciones -y el nivel de demanda- debían confirmarse poco después de la apertura del mercado Nasdaq en Nueva York.

"SpaceX quiere poder llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk durante un evento de lanzamiento en Starbase (Texas), rodeado de su equipo.

"Confío plenamente en que, con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lo lograremos para ustedes", añadió.

Acontecimmiento histórico

Un centenar de personas se congregó frente a la sede del Nasdaq en Nueva York. SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square que rezaba: "Construyendo la infraestructura hacia el futuro".

Musk "se fija objetivos en el futuro inmediato y eso ha generado mucho entusiasmo entre la gente", comentó Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, tras haber acudido a la sede del Nasdaq.

La empresa repitió el jueves que su objetivo es lograr 75.000 millones de dólares, tres veces más que el récord actual, obtenido por la petrolera saudita Aramco en 2019.

El grupo de Starbase (Texas) tiene la posibilidad de emitir más acciones de las previstas, en función de la demanda, lo que elevaría la recaudación hasta un máximo de 86.000 millones.

El conglomerado cotizará bajo el símbolo bursátil "SPCX", y todas las miradas estarán puestas en cómo Wall Street absorbe la oferta.

SpaceX tiene una valorización de 1,765 billones de dólares, lo que la convierte en una de las diez mayores compañías del mundo.

"Hay muchas posibilidades de que el precio de la acción se dispare" durante la sesión del viernes, advierte Jay Ritter, especialista en salidas a bolsa de la Universidad de Florida.

"Parece que la demanda de los inversores es cuatro veces superior a los títulos que realmente se les van a vender", añade el académico.

Se espera que la oferta pública inicial cree miles de nuevos millonarios y varios multimillonarios, incluyendo empleados, exempleados y una larga lista de inversores.

Amplio entusiasmo entre los inversores

SpaceX está tan segura de sí misma que reserva una parte importante de las nuevas acciones a inversores particulares, dispuestos a absorber hasta 100.000 millones de dólares en títulos, según la agencia Bloomberg.

Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk, la de un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial, semiconductores, Internet por satélite y redes sociales.

También es un grupo cuyo crecimiento se ralentizó cuando la empresa perdió cerca de 5.000 millones de dólares en 2025, lastrado por inversiones masivas en IA, pero ese descenso resulta ínfimo respecto al presente y todas las perspectivas de SpaceX en contratos con el gobierno federal y en especial con el Pentágono.

El mercado no tuviera tanto entusiasmo si no creyera al menos un poco en las previsiones optimistas" de SpaceX, dijo Jay Ritter.

Musk vende que la compañía, mucho más que las actividades que ya generan ingresos, como el cohete Falcon o la red de Internet Starlink, tiene un fuerte potencial en mercados, como el de los centros de datos en el espacio.

Ninguna otra empresa de este tamaño ha dado pasos para colonizar la Luna o Marte como lo hace SpaceX.

"La salida a bolsa de SpaceX es, en nuestra opinión, un hito importante para el sector tecnológico en general, en un momento en que la revolución de la IA da un nuevo paso", escribieron los analistas de Wedbush Securities.

FUENTE: Con información de AFP.

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