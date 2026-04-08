jueves 9  de  abril 2026
INSPIRACIÓN

El estratega que está cambiando la forma de hacer empresa en México: Diego Díaz

Uno de los pilares de su modelo es el acompañamiento cercano y personalizado. Cada empresa es analizada de forma integral

Diego Díaz.

Diego Díaz.

Cortesía
Diego Díaz junto a su equipo.

Diego Díaz junto a su equipo.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En un entorno donde el crecimiento empresarial suele responder a la urgencia y no a la planeación, Diego Díaz ha construido una visión clara: las empresas sólidas no se improvisan, se diseñan.

A lo largo de más de una década, su trayectoria se ha enfocado en entender los retos reales del empresario mexicano desde la operación. Más allá de la teoría, ha identificado patrones recurrentes que limitan el desarrollo de los negocios: desorden interno, estructuras débiles, falta de estrategia y una toma de decisiones orientada al corto plazo.

Lee además
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela.  
VENEZUELA

Parlamento prepara reforma legal para permitir la extracción de oro y coltán a empresas extranjeras
Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.
FÚTBOL

Inter Miami firma acuerdo con empresa brasileña para nombre de su nuevo estadio

A partir de esta experiencia, dio origen a Díaz Lara, una firma que evolucionó más allá del modelo tradicional de despacho para consolidarse como un despacho de consultoría y formación empresarial. Su enfoque integra estrategia fiscal, jurídica, financiera y operativa, con un diferenciador clave: la formación del empresario como eje de transformación.

Desde su perspectiva, ningún negocio puede escalar si su líder no evoluciona primero. Por ello, su trabajo no se limita a resolver problemáticas puntuales, sino a diseñar estructuras empresariales viables, implementarlas con sustento técnico y acompañar al empresario en la toma de decisiones estratégicas que impactan directamente en el crecimiento y la permanencia del negocio.

Uno de los pilares de su modelo es el acompañamiento cercano y personalizado. Cada empresa es analizada de forma integral para identificar riesgos, oportunidades y áreas críticas. A partir de ello, se definen metodologías específicas que permiten estructurar, ordenar y ejecutar con claridad. Este enfoque incluye, entre otros elementos, esquemas de remuneración, estructuras holding, análisis de materialidad, optimización fiscal, valuación de intangibles y estrategias de cierre de ejercicio.

grupo - cortesía
Diego Díaz junto a su equipo.

Diego Díaz junto a su equipo.

A diferencia de los modelos tradicionales de asesoría, su propuesta no se limita a emitir recomendaciones. El valor radica en la capacidad de traducir el conocimiento técnico en acciones concretas, asegurando que las estrategias no solo se entiendan, sino que se implementen de forma correcta y sostenida en el tiempo.

Esta visión se encuentra respaldada por un equipo consultivo consolidado. El área de consultoría, liderada por la abogada fiscal Jessica Tapia Benítez, articula un modelo de acompañamiento que integra diagnóstico, análisis técnico, definición de metodologías aplicables y seguimiento estratégico en la ejecución. Este proceso permite que cada cliente no solo identifique oportunidades, sino que avance con orden, control y sustento en la implementación de decisiones clave.

Con una proyección clara hacia el futuro, el modelo de Diego Díaz no se enfoca únicamente en el crecimiento individual de sus clientes, sino en la construcción de una comunidad de empresarios estructurados, con visión de largo plazo y capacidad de generar impacto. La meta es clara: profesionalizar la manera en que se toman decisiones empresariales en México.

En este contexto, su aportación trasciende la consultoría tradicional. Está impulsando una cultura empresarial más consciente, donde la improvisación es sustituida por estrategia, y donde cada decisión se respalda en análisis, metodología y ejecución disciplinada.

Más que asesorar empresas, Diego Díaz está redefiniendo la forma en que se construyen: con estructura, visión y dirección estratégica.

Temas
Te puede interesar

EEUU autoriza a sus empresas a explotar y comercializar el oro de Venezuela

Patrimonio de Bob Marley demanda a compañía de 'cannabis' por fraude

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo
VENEZUELA

El testaferro chavista que gasta en una boda lo que el país necesita en hospitales

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones

“Lo que el Seco no dijo Tour”, último concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami.
CRÓNICA

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

Te puede interesar

Elmis Rivero Silvente a su arribo a Miami este 9 de abril de 2026. 
PRESIÓN DEL RÉGIMEN 

Logra salir de Cuba hermana de la influencer Anna Bensi tras citación del MININT

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO EN WASHINGTON

Por 6ta vez los demócratas intentan frenar acciones de EEUU por la seguridad nacional

Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.
MEJOR MOVILIDAD

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial

Samuel Aldana, consultor político internacional.
PRESIDENCIALES

Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.
MEMORIA VIVA

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, protagoniza documental que se estrena en Miami y reabre las heridas del exilio