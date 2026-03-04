miércoles 4  de  marzo 2026
FÚTBOL

Inter Miami firma acuerdo con empresa brasileña para nombre de su nuevo estadio

La nueva casa del Inter Miami, a inaugurarse el 4 de abril, se llamará Nu Stadium, luego de que el equipo pactara con la firma financiera brasileña Nubank

Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Inter Miami de Lionel Messi anunció este miércoles que su futuro estadio tendrá el nombre oficial de Nu Stadium, como parte de una nueva alianza con la firma financiera brasileña Nubank.

El recinto, con capacidad para 26.700 espectadores, debe ser inaugurado el 4 de abril en un partido de la liga norteamericana (MLS) frente al Austin FC.

Desde su ingreso en la MLS en 2020, el Inter viene compitiendo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, una localidad del área metropolitana de Miami donde también tiene sus instalaciones de entrenamiento.

En ese escenario conquistó en diciembre su primer título de la MLS de la mano de Messi, cuya futura nueva casa ya tiene nombre.

"Nu es exactamente el socio que buscamos: impulsado por la misma mentalidad disruptiva y la misma ambición global que definen al Inter Miami", dijo el dueño principal de la franquicia, Jorge Mas, en el anuncio.

El gigante brasileño, uno de los principales bancos digitales del mundo, está también presente en México y Colombia y el pasado enero recibió una aprobación inicial para operar como banco en Estados Unidos.

Nubank fue fundado en 2013 en Sao Paulo, principal centro financiero latinoamericano, con la promesa de ofrecer alternativas al sistema de bancos tradicionales brasileños y en la actualidad suma 131 millones de clientes a nivel internacional.

La firma, que empezó a cotizar en Wall Street en 2021, se ubica entre las cinco compañías mejor cotizadas de América Latina, con unas ganancias de 2.900 millones en 2025.

Logo en la camiseta

En virtud del acuerdo con el Inter, del que no se revelaron los detalles financieros, el logo de Nu aparecerá en la espalda de las camisetas del equipo cuando esta publicidad sea introducida en la MLS el próximo agosto.

El nuevo estadio, que también albergará conciertos y otro tipo de eventos, se ubicará en el Miami Freedom Park, un área recreativa y comercial de 58 hectáreas en construcción cerca del aeropuerto internacional.

"Nu Stadium consolidará nuestra marca en Estados Unidos, lo que nos permitirá conectar con una comunidad internacional diversa mientras construimos la plataforma de tecnología de consumo más influyente del mundo", afirmó Cristina Junqueira, cofundadora y CEO del banco en Estados Unidos.

FUENTE: AFP

