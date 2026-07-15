El experimento del mendigo que transformó al empresario Elías Beirouti

¿Qué ocurre cuando uno de los empresarios más importantes de Venezuela decide abandonar, por un día, los privilegios y experimentar la vida desde la vulnerabilidad absoluta? La respuesta marcó profundamente la visión humana y empresarial de Elías Beirouti , presidente del holding automotriz que dio origen a Bera, la marca líder de motocicletas del país.

Mucho antes de ser reconocido como uno de los empresarios más influyentes del sector industrial, Beirouti construyó su camino con una filosofía basada en la disciplina, la perseverancia y una capacidad casi intuitiva para detectar oportunidades de negocio. Sin embargo, una experiencia personal fuera de lo convencional terminaría reforzando el propósito social que hoy acompaña a todas sus iniciativas.

Tras una experiencia que él mismo ha descrito como una de las más impactantes de su vida, Elías Beirouti decidió vivir temporalmente como una persona sin hogar. El objetivo era comprender de primera mano la realidad de quienes sobreviven en condiciones extremas y conocer cómo reacciona la sociedad ante quienes parecen invisibles.

La experiencia no solo le permitió observar las dificultades cotidianas de miles de personas, sino también descubrir gestos de solidaridad inesperados y entender que detrás de cada historia hay una realidad mucho más compleja de lo que suele percibirse a simple vista.

Ese “experimento del mendigo”, como se le ha conocido, terminó fortaleciendo una convicción que hoy define su estilo de liderazgo: una empresa exitosa no puede estar desconectada de las necesidades de la sociedad.

Con recursos limitados y una visión de largo plazo, Beirouti inició un proyecto que terminaría convirtiéndose en uno de los conglomerados más importantes de Venezuela. La gran transformación llegó cuando decidió apostar por la producción nacional y consolidar una planta de ensamblaje propia, una estrategia que permitió a Bera controlar la calidad, fortalecer su cadena de suministro y ofrecer soluciones de movilidad accesibles para millones de venezolanos.

Su visión fue más allá de las motocicletas. La corporación desarrolló una red de distribución nacional y creó unidades especializadas como Bera Parts y Bera Outlet, consolidando un ecosistema de servicios alrededor de la marca.

Quienes lo conocen aseguran que uno de los rasgos más distintivos de Elías Beirouti es la cercanía con las personas. Esa filosofía se refleja en iniciativas como Bera Salud, programas de responsabilidad social que han beneficiado a miles de familias mediante jornadas médicas y atención comunitaria.

A ello se suman programas de apoyo al deporte, campañas de seguridad vial, respaldo a emprendedores y acciones destinadas a niños en situación vulnerable y adultos mayores.

"El reconocimiento más importante es el de las personas que encuentran en nuestras marcas una herramienta para progresar", afirma. "El reconocimiento más importante es el de las personas que encuentran en nuestras marcas una herramienta para progresar", afirma.

Su trayectoria ha sido distinguida con galardones como el premio Personaje del Año otorgado por la Asociación Mundial de Periodistas, los premios Tacarigua de Oro como Empresario del Año en 2024 y 2025, el Premio Occamy's, además de un Doctorado Honoris Causa recibido en México, en reconocimiento a su contribución al desarrollo industrial iberoamericano.

Mientras la industria automotriz atraviesa una transformación global, Beirouti trabaja en una nueva etapa de crecimiento que contempla la movilidad sustentable y la expansión de nuevas líneas de negocio como Bera Cars, Bera Agro y Bera Wave, proyectos con los que busca llevar el sello venezolano a nuevos mercados.

Más allá de las cifras, los reconocimientos y el éxito, la historia de Elías Beirouti parece estar marcada por una idea sencilla: el verdadero liderazgo no consiste únicamente en construir empresas, sino en comprender a las personas para las que esas empresas existen.