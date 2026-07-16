jueves 16  de  julio 2026
WASHINGTON

Trump sigue "abierto" a solución diplomática con Irán, afirma la Casa Blanca

"El Presidente considera (a los iraníes) responsables cuando le dan la espalda a los compromisos que han asumido con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, siempre está abierto a la diplomacia", declaró la portavoz Karoline Leavitt

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

MANDEL NGAN/ AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue abierto a una solución diplomática con Irán, informó el jueves la Casa Blanca, y añadió que Washington continúa sus contactos con Teherán a pesar de la reanudación de la ofensiva militar contra Teherán por el inaceptable ataque a barcos comerciales en el Estrecho de Ormuz.

Los comentarios se producen un día después de que Irán por liberara a un ciudadano estadounidense detenido desde diciembre de 2024, en un gesto que se considera una posible apertura diplomática y otra estrategia para seguir el estira y encoje con la Casa Blanca.

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"El Presidente considera (a los iraníes) responsables cuando le dan la espalda a los compromisos que han asumido con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, siempre está abierto a la diplomacia", declaró la portavoz Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

"Le expresaron al Presidente que aún quieren lograr un acuerdo. Estamos hablando con ellos, pero, de nuevo, reiteramos, que el Presidente no permitirá que disparen contra barcos en el Estrecho sin que haya graves consecuencias", agregó.

El frágil alto el fuego fue violado, una vez más, por los terroristas de Irán y provocó que Estados Unidos lanzara varias rondas de ataques en los últimos días para terminar con la capacidad del régimen de amenazar el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.

La reanudación de la ofensiva de EEUU comenzó el 7 de julio tras varios ataques contra buques en el Golfo por parte de los extremistas islámicos

Trump advirtió esta semana que podría ampliar los bombardeos a plantas de energía y puentes.

FUENTE: Con información de AFP.

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