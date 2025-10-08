El liderazgo hispano conquista Harvard en el Mes de la Hispanidad

Durante dos días de intensa agenda académica, la Universidad de Harvard se convierte en la sede oficial del Congreso Mundial de Líderes 2025 , un evento que ha reunido a 52 figuras hispanas de distintos países bajo un mismo propósito: fortalecer el liderazgo latino en el mundo.

Organizado por EntreLíderes y Business Strategy School , con el respaldo del Congreso Mundial de Mujeres Líderes , este encuentro histórico se programó para los días 9 y 10 de octubre, dentro de las celebraciones del Mes de la Hispanidad.

“Los hispanos estamos llamados a liderar desde la excelencia, la innovación y la cooperación. Este congreso demuestra que nuestra comunidad tiene mucho que aportar al progreso mundial”, afirmó Roselin Cabrales, presidenta y organizadora.

Las conferencias han abordado áreas como el emprendimiento sostenible, la educación con propósito, la comunicación estratégica y la aplicación de la inteligencia artificial en los negocios. De este modo, Harvard se llena de voces inspiradoras que representan el espíritu de superación y colaboración que caracteriza al liderazgo latino.

Además de su valor académico, el evento se consolida como un punto de encuentro entre empresarios, académicos, emprendedores y visionarios que buscan impactar positivamente en sus países de origen y en las comunidades donde residen.

El Congreso Mundial de Líderes es un encuentro exclusivo y sin precedentes que se realiza cada año y que reúne a líderes hispanos de diversas industrias y países con el propósito de inspirar, educar y empoderar a través del intercambio de conocimientos, estrategias y experiencias.

Esta cumbre internacional busca impulsar el liderazgo en el ámbito académico, profesional y organizacional, promoviendo una cultura de innovación, sostenibilidad y colaboración global. En su esencia, representa un espacio donde los líderes visionarios se unen para compartir ideas, debatir sobre los desafíos de nuestro tiempo y explorar soluciones que darán forma al futuro de la humanidad, consolidando así el poder del liderazgo hispano en el mundo.