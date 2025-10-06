martes 7  de  octubre 2025
DELEITE AL PALADAR

El restaurante Fogare llega para unir la tradición con la modernidad

El espacio fue creado para que cada mesa se sienta especial, como un escenario donde cada persona es protagonista

Algunos platos del restaurante Fogare.

Algunos platos del restaurante Fogare.

Cortesía
El diseño es clave para que los comensales disfruten de una experiencia gastronómica de lujo.&nbsp;

El diseño es clave para que los comensales disfruten de una experiencia gastronómica de lujo. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Fogare no llega a la espectacular escena gastronómica de Miami para ser uno más. Ubicado en una estratégica área de la señorial Coral Gables, este local abre sus puertas para ofrecer experiencias y sensaciones inigualables.

Para que esto se lleve a la práctica, Fogare cuenta con un ambiente acogedor, un personal amable y un menú de platos irresistibles. Es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de una comida deliciosa, irradia calidez y recibe a sus invitados con los brazos abiertos.

Lee además
La japonesa Chizuko Kimura, la primera mujer del mundo en recibir una estrella Michelin como chef de sushi, posa durante una sesión de fotos en su restaurante Sushi Shunei en París, el 7 de abril de 2025.
GASTRONOMÍA

La primera chef de sushis con una estrella Michelin tiene su restaurante en París
Una hamburguesa de La Birra Bar.
SABORES

La cadena de restaurantes argentinos La Birra Bar conquista EEUU de la mano de sus hamburguesas

El menú satisface todos los gustos, ya sea para quien busque una cena tranquila con sus seres queridos, un almuerzo rápido con amigos, o una comida en solitario en la barra. Sus propietarios dan por sentado que el público saldrá con el corazón contento, el estómago lleno y una sonrisa.

“Creamos momentos que no se pueden medir en minutos pero sí en emociones”, manifiestan. “No se trata solo de comer, se trata de sentir pertenencia a un espacio donde cada detalle fue pensado para elevar la experiencia”, explican.

En suma, Fogare es un lugar donde la tradición y la modernidad dialogan, donde el sabor se convierte en emoción. Allí siempre hay una mesa donde el fuego, la pasión y la excelencia se convierten en protagonistas. Y el tiempo se detiene.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @fogareofficial

En este nuevo restaurante la cocina es de autor, un lenguaje universal: platos inspirados en la tradición mediterránea con influencias internacionales, respetando el producto y su origen, para que cada receta hable de fuego, de raíces, de familia, pero con un toque moderno, elegante y contemporáneo.

Fogare está diseñado para recibir a 155 personas, pero lo importante no es el número, sino que cada invitado se sienta único. El objetivo es que el ambiente respire cercanía, calidez y exclusividad. Allí se brindan eventos privados, cenas especiales y un sinfín de atenciones.

La decoración es un reflejo de la propuesta madre del local, que es la de transmitir sofisticación con alma. Materiales nobles, texturas que evocan lo natural, iluminación que acaricia cada rincón y piezas de arte que cuentan historias.

El espacio fue creado para que cada mesa se sienta especial, como un escenario donde cada persona es protagonista.

El nombre Fogare nace de tres conceptos universales: fuego, hogar y esencia. Fuego porque es el origen de todo; hogar porque representa unión, familia y cercanía; y esencia porque es lo que permanece, lo que trasciende más allá de lo material.

Si bien se inspira en la palabra italiana focolare, que significa hogar/fuego del hogar, le dimos una reinterpretación propia. De allí surge ‘Fogare’: una palabra única que evoca llama, vida, pasión y unión. Es la esencia de lo que se quiere conseguir de cada comensal.

Restaurante Fogare

Aloft Coral Gables

2524 S Le Jeune Rd., Miami FL 33134

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @fogareofficial

Catalina Maya PR +1 786-300-5285

Temas
Te puede interesar

Brooklyn Beckham planea abrir un restaurante de hamburguesas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá
Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer. video
ENTREVISTA

José Daniel Ferrer es un rehén político, afirma su hermano