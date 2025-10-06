El restaurante Fogare llega para unir la tradición con la modernidad

El diseño es clave para que los comensales disfruten de una experiencia gastronómica de lujo.

Fogare no llega a la espectacular escena gastronómica de Miami para ser uno más. Ubicado en una estratégica área de la señorial Coral Gables, este local abre sus puertas para ofrecer experiencias y sensaciones inigualables.

Para que esto se lleve a la práctica, Fogare cuenta con un ambiente acogedor, un personal amable y un menú de platos irresistibles. Es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de una comida deliciosa, irradia calidez y recibe a sus invitados con los brazos abiertos.

El menú satisface todos los gustos, ya sea para quien busque una cena tranquila con sus seres queridos, un almuerzo rápido con amigos, o una comida en solitario en la barra. Sus propietarios dan por sentado que el público saldrá con el corazón contento, el estómago lleno y una sonrisa.

“Creamos momentos que no se pueden medir en minutos pero sí en emociones”, manifiestan. “No se trata solo de comer, se trata de sentir pertenencia a un espacio donde cada detalle fue pensado para elevar la experiencia”, explican.

En suma, Fogare es un lugar donde la tradición y la modernidad dialogan, donde el sabor se convierte en emoción. Allí siempre hay una mesa donde el fuego, la pasión y la excelencia se convierten en protagonistas. Y el tiempo se detiene.

En este nuevo restaurante la cocina es de autor, un lenguaje universal: platos inspirados en la tradición mediterránea con influencias internacionales, respetando el producto y su origen, para que cada receta hable de fuego, de raíces, de familia, pero con un toque moderno, elegante y contemporáneo.

Fogare está diseñado para recibir a 155 personas, pero lo importante no es el número, sino que cada invitado se sienta único. El objetivo es que el ambiente respire cercanía, calidez y exclusividad. Allí se brindan eventos privados, cenas especiales y un sinfín de atenciones.

La decoración es un reflejo de la propuesta madre del local, que es la de transmitir sofisticación con alma. Materiales nobles, texturas que evocan lo natural, iluminación que acaricia cada rincón y piezas de arte que cuentan historias.

El espacio fue creado para que cada mesa se sienta especial, como un escenario donde cada persona es protagonista.

El nombre Fogare nace de tres conceptos universales: fuego, hogar y esencia. Fuego porque es el origen de todo; hogar porque representa unión, familia y cercanía; y esencia porque es lo que permanece, lo que trasciende más allá de lo material.

Si bien se inspira en la palabra italiana focolare, que significa hogar/fuego del hogar, le dimos una reinterpretación propia. De allí surge ‘Fogare’: una palabra única que evoca llama, vida, pasión y unión. Es la esencia de lo que se quiere conseguir de cada comensal.

Restaurante Fogare

Aloft Coral Gables

2524 S Le Jeune Rd., Miami FL 33134

