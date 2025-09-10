Brooklyn Beckham planea abrir un restaurante de hamburguesas

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

MIAMI.- Brooklyn Beckham parece haber encontrado un modelo de negocio que se adapta a sus gustos y con los que aspira crecer en el ámbito de la gastronomía. Según informa la revista The Sun, el modelo estaría planificando abrir un restaurante de hamburguesas llamado Beck's Buns.

"Brooklyn siempre ha soñado con abrir un restaurante en Los Ángeles, donde vive, y eso, por fin, se está haciendo realidad", declaró una fuente al medio británico.

El negocio surge en medio de rumores de una disputa entre el modelo y sus padres, Victoria y David Beckham, por lo que presuntamente cuenta con el apoyo financiero de su suegro, el multimillonario Nelson Peltz.

Semanas atrás, cuando Brooklyn y Nicola renovaron sus votos, una persona cercana a él aseveró que la familia de su esposa se ha convertido en un apoyo fundamental para él. "Habló desde el corazón, y en el centro de su corazón está Nicola, a quien ama profundamente, pero también la familia Peltz, que realmente se ha mantenido a su lado. Quería reconocerlos a todos y estaba decidido a hacerles justicia a todos", dijo entonces el informante.

Desarrollo de la empresa

Sin embargo, el camino al éxito del primogénito del exfutbolista y la diseñadora de moda ha estado lleno de algunos obstáculos.

La fuente expuso que como el nombre se parece al de la cerveza alemana Beck's, enfrentó problemas legales, lo que lo llevó a modificar la solicitud de la marca registrada. "El problema con la marca registrada está prácticamente resuelto ahora que Brooklyn dejó en claro que no fabricaba alcohol, sino que lo quería para un restaurante", agrega otra fuente a The Sun.

Y sobre el menú destaca: "Aún se está decidiendo, pero serán hamburguesas de alta calidad con sus exclusivas salsas picantes Buster".

La decisión de un restaurante no sorprende. Brooklyn siempre ha manifestado que la cocina es una de sus más grandes pasiones desde que estaba pequeño.

Durante la pandemia, compartía videos de él cocinando junto a Nicola; y a finales del 2021 lanzó la webserie Cookin' with Brooklyn. Posteriormente, en 2024 colaboró con UberEats para lanzar un menú con sus recetas favoritas.