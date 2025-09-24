La cadena de restaurantes argentinos La Birra Bar conquista EEUU de la mano de sus hamburguesas

Lo que empezó hace poco más de dos décadas como un pequeño local en Boedo, un barrio periférico de Buenos Aires, ha terminado ganándose el favor del público estadounidense, especialmente en el sur de Florida.

En Miami y sus alrededores, La Birra Bar ya cuenta con cuatro locales: el primero fue el de North Miami, inaugurado en noviembre del 2021; en mayo del año pasado abrió en el Distrito del Arte, de Wynwood.

Tres meses después, en agosto del 2024, surgió La Birra Bar de Fort Lauderdale, y en enero de este 2025 nació la filial de Weston. Todos tienen una concurrencia masiva.

El éxito norteamericano de La Birra Bar está a la vista, lo prueba su expansión; pero esta marca y, en especial, sus hamburguesas también se han metido en el bolsillo a los paladares más expertos del planeta.

La cadena, que también tiene locales en Argentina y en España, fue elegida como una de las siete mejores hamburgueserías del mundo del 2025 por el prestigioso ranking World 's Best Steak Restaurants.

La clasificación puso a La Birra Bar por delante de, por nombrar a algunos restaurantes de renombre internacional, Burger & Beyond, de Londres; The Gidley, de Sidney; y Sip & Guzzle, de Nueva York.

“Esta es una noticia que nos llena de alegría y orgullo”, manifestaron los fundadores y propietarios de La Birra Bar, los hermanos Daniel, Roxana y Renzo Cocchia, quienes destacaron que es la tercera vez consecutiva que World Best Steak Restaurants los ubica en el top ten de su lista.

La hamburguesa es un sándwich que consiste en una pieza de carne de res picada y aplastada, servida dentro de un pan blando. Se le añaden diversos ingredientes y condimentos como queso, lechuga, tomate, cebolla, ketchup y mostaza para realzar su sabor.

Los Cocchia no ahondan en detalles sobre su receta de hamburguesas, pero dan una pauta. “Utilizamos carne argentina, horneamos nuestro pan a diario, y preparamos todo de forma artesanal”, explican.

En La Birra Bar piensan en cada detalle de la hamburguesa. Inclusive las salsas utilizadas para aderezar estos populares sándwiches son elaboradas de manera casera. “Cuidamos todos los detalles”, expresan.

El menú de La Birra Bar de Estados Unidos ofrece una treintena de variedades de hamburguesas. Una de las más sabrosas es “La Golden", cocinada con carne, pan, queso americano cheddar, cebolla morada cruda y mayonesa artesanal.

“Creemos que la pasión se puede transmitir a través de algo tan sencillo como una hamburguesa”, manifiestan. Los hermanos Cocchia aseguran que siempre han tenido el propósito de “hacer las cosas bien”.

“Nuestra principal receta es la de poner pasión, dedicación, amor y muchísimo trabajo a lo que hacemos”, declararon.

