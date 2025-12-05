"El secreto de mi amanecer": un testimonio de perdón, sanidad y propósito

MIAMI.– La autora Margalayary Shoy presentó recientemente El secreto de mi amanecer. De las tinieblas a su Luz , un libro testimonial que se adentra en las profundidades emocionales y espirituales de una mujer marcada por experiencias dolorosas. Su historia, sin embargo, no se queda en la herida: revela un camino hacia el perdón, la restauración y el encuentro con un propósito divino.

La obra nace del deseo de compartir una travesía que demuestra que cada amanecer guarda un mensaje, una oportunidad y una promesa. Desde la orfandad y la adopción hasta las crisis emocionales y el duelo tras un divorcio, la autora recorre un proceso de renovación espiritual en el que la fe se convierte en su ancla y su guía.

A continuación, reproducimos la conversación íntegra con la autora, donde explica las motivaciones de su obra y el mensaje que busca transmitir a los lectores:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (sección intacta)

¿Cuáles fueron las razones para decidir escribir este libro?

Decidí escribir este libro para darle voz a experiencias que muchas mujeres viven en silencio. Su historia, llena de fe, resiliencia y transformación, busca mostrar que la herida tiene un mensaje. Esta obra nace del deseo de compartir cómo la fe puede sostener, restaurar y dirigir una vida que parecía rota.

¿A quién va dirigido?

El secreto de mi amanecer está dirigido a hombres y mujeres que han atravesado pérdidas, heridas de la infancia o de relaciones marcadas por el dolor. Es un libro para quienes sienten que están en medio de una noche oscura, pero todavía creen que “Dios con su presencia transforma las madrugadas de incertidumbre en mañanas llenas de esperanza”.

¿Qué muestras con el libro?

El libro revela un proceso íntimo: cómo enfrentar la orfandad, la adopción, las crisis emocionales y el duelo que deja un divorcio; cómo aplicar un perdón completo desde la fe para encontrar el mensaje escondido detrás de cada herida. Muestra el camino hacia la sanidad y la restauración total para transformar una historia en propósito.

¿Cuál es el mensaje que quieres compartir?

Transmito que el pasado no define el destino y que, cuando Dios llama a una persona “hijo”, toda orfandad pierde poder. Su mensaje central afirma que la sanidad emocional es posible, todos pueden encontrar su verdadera identidad, levantarse y escribir una nueva historia. Cuando la mente se renueva, la vida comienza a transformarse… y esa transformación impulsa a cada individuo hacia su propósito. Incluso las crisis, entregadas a Dios, pueden convertirse en cambios profundamente positivos.

¿A dónde quieres llegar con este libro?

Buscar el corazón del lector, despertando la fe en quienes sienten que la han perdido. Que no estamos solos en el proceso. Y llevar esperanza a hogares, matrimonios, comunidades y lectores que desean un cambio.

¿Qué se van a llevar los lectores?

Los lectores recibirán valor para enfrentar sus procesos internos. Inspiración para perdonar, sanar y avanzar. Herramientas, una guía para conocer a Dios en otra dimensión y la certeza de que Dios transforma historias quebradas en testimonios poderosos.

¿Qué emoción sentirán al leer el libro?

Este libro despierta una mezcla profunda de cómo las lágrimas por el dolor y la ansiedad que combinan el miedo y la preocupación se convierten en paz, confianza, gratitud por el proceso, esperanza y una renovación espiritual.

¿Qué motivaría a un lector a comprar tu libro?

La honestidad y vulnerabilidad de una historia real. El deseo de encontrar respuestas en medio del dolor. Un libro que no solo se lee, sino que acompaña. Un mensaje espiritual sólido y transformador. El secreto de mi amanecer no es solo un libro, es una invitación a comenzar de nuevo.

Como mentora, conferencista y ministra ordenada de las Iglesias de Dios (Church of God), Margalayary Shoy ha dedicado su vida a la enseñanza de la Palabra, al fortalecimiento de la familia y a la formación de mujeres para que vivan con plenitud y propósito. Su obra abre una puerta hacia la introspección y la fe, invitando al lector a reconocer que aun en medio de la oscuridad existe un amanecer preparado por Dios.

Contacto: www.mshoy.com | @mshoy_unvasonuevo