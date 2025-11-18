Mariam Delgado lanza el libro "Lleva tu caso a la Corte Celestial", una guía espiritual para alcanzar justicia y libertad divina

MIAMI - La conferencista, autora y host del reconocido podcast “Mujer Única”, Mariam Delgado , presenta su nuevo libro Lleva tu caso a la Corte Celestial, una poderosa invitación a acudir ante la justicia divina para resolver las batallas más profundas del alma.

En esta obra transformadora, Mariam Delgado ofrece un llamado a hombres y mujeres que buscan sanidad, liberación y justicia en cada área de su vida. Con una voz cercana y sabia, la autora invita al lector a presentar ante la Corte Celestial toda situación difícil, injusticia o circunstancia que parezca imposible de resolver.

"Allí, ante la autoridad suprema que nunca falla, se encuentra la respuesta que el corazón busca", comparte Delgado.

Con la valentía de una mujer de fe que ha enfrentado desafíos personales y familiares, incluyendo pruebas en su maternidad, Delgado combina su experiencia espiritual y pastoral para entregar estrategias claras que fortalecen al lector en cualquier proceso que esté atravesando.

Lleva tu caso a la Corte Celestial no es solo un libro de fe, sino una guía práctica y espiritual que enseña a:

· Identificar las mentiras del enemigo y desactivar su influencia.

· Acercarse a Dios con valentía y fe, confiando en su justicia perfecta.

· Reclamar la libertad, la paz y la restauración que ya han sido decretadas para la vida de cada creyente.

- Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro justo juez que hace justicia para nosotros.

Este nuevo lanzamiento se convierte en un mensaje de esperanza, fortaleza y transformación para quienes están listos para dejar atrás la culpa, el miedo y la opresión, y abrazar la vida plena que Dios promete.

"No importa tu historia ni tus heridas. Este libro te enseñará a acercarte con confianza al Juez Supremo y recibir la victoria que Él ya ha dispuesto para ti", afirma Delgado.

Lleva tu caso a la Corte Celestial ya está disponible en librerías seleccionadas, plataformas digitales y en Amazon.

Mariam Delgado es presentadora de TV y radio, conferencista, escritora, pastora de Alpha & Omega Church en Miami, fundadora del movimiento “Yo Soy Más”. Reconocida por su mensaje de fe, propósito y transformación personal, es host del podcast “Mujer Única”, donde inspira a miles de oyentes a vivir con propósito y plenitud. A través de su ministerio, Mariam ha dedicado su vida a empoderar a mujeres y familias a través del amor de Dios y la enseñanza práctica de principios espirituales. @mariamjdelgado