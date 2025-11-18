miércoles 19  de  noviembre 2025
LETRAS

Mariam Delgado lanza el libro "Lleva tu caso a la Corte Celestial", una guía espiritual para alcanzar justicia y libertad divina

En esta obra transformadora, Mariam Delgado ofrece un llamado a hombres y mujeres que buscan sanidad, liberación y justicia en cada área de su vida

El nuevo libro de Mariam Delgado.&nbsp;

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- La conferencista, autora y host del reconocido podcast “Mujer Única”, Mariam Delgado, presenta su nuevo libro Lleva tu caso a la Corte Celestial, una poderosa invitación a acudir ante la justicia divina para resolver las batallas más profundas del alma.

En esta obra transformadora, Mariam Delgado ofrece un llamado a hombres y mujeres que buscan sanidad, liberación y justicia en cada área de su vida. Con una voz cercana y sabia, la autora invita al lector a presentar ante la Corte Celestial toda situación difícil, injusticia o circunstancia que parezca imposible de resolver.

Con la valentía de una mujer de fe que ha enfrentado desafíos personales y familiares, incluyendo pruebas en su maternidad, Delgado combina su experiencia espiritual y pastoral para entregar estrategias claras que fortalecen al lector en cualquier proceso que esté atravesando.

Con la valentía de una mujer de fe que ha enfrentado desafíos personales y familiares, incluyendo pruebas en su maternidad, Delgado combina su experiencia espiritual y pastoral para entregar estrategias claras que fortalecen al lector en cualquier proceso que esté atravesando.

Lleva tu caso a la Corte Celestial no es solo un libro de fe, sino una guía práctica y espiritual que enseña a:

· Identificar las mentiras del enemigo y desactivar su influencia.

· Acercarse a Dios con valentía y fe, confiando en su justicia perfecta.

· Reclamar la libertad, la paz y la restauración que ya han sido decretadas para la vida de cada creyente.

- Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro justo juez que hace justicia para nosotros.

Este nuevo lanzamiento se convierte en un mensaje de esperanza, fortaleza y transformación para quienes están listos para dejar atrás la culpa, el miedo y la opresión, y abrazar la vida plena que Dios promete.

Este nuevo lanzamiento se convierte en un mensaje de esperanza, fortaleza y transformación para quienes están listos para dejar atrás la culpa, el miedo y la opresión, y abrazar la vida plena que Dios promete.

Lleva tu caso a la Corte Celestial ya está disponible en librerías seleccionadas, plataformas digitales y en Amazon.

Mariam Delgado es presentadora de TV y radio, conferencista, escritora, pastora de Alpha & Omega Church en Miami, fundadora del movimiento “Yo Soy Más”. Reconocida por su mensaje de fe, propósito y transformación personal, es host del podcast “Mujer Única”, donde inspira a miles de oyentes a vivir con propósito y plenitud. A través de su ministerio, Mariam ha dedicado su vida a empoderar a mujeres y familias a través del amor de Dios y la enseñanza práctica de principios espirituales. @mariamjdelgado

