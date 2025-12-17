En defensa de Radio Mambí y de la libertad de expresión

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) condena de manera firme, clara e inequívoca el cierre de Radio Mambí, una emisora histórica que durante décadas fue voz de la libertad, refugio moral y tribuna de la verdad para el exilio cubano y para todos aquellos que huyeron de la tiranía en nuestro hemisferio.

Emitimos esta declaración desde una convicción profundamente americana: la libertad de expresión no es una concesión del poder, sino un derecho inalienable. Quien suscribe estas palabras nació bajo el manto de la libertad en los Estados Unidos, pero creció escuchando los testimonios de quienes no tuvieron esa fortuna: hombres y mujeres forzados al exilio por regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia y otras naciones de nuestra región.

Radio Mambí fue mucho más que una estación de radio.

Fue la voz de los que no tenían voz.

Fue un hilo de esperanza para los desterrados.

Fue un recordatorio permanente de nuestra humanidad compartida.

En tiempos en que el pensamiento crítico es atacado y la disidencia es estigmatizada, Radio Mambí se mantuvo firme como uno de los últimos bastiones de la libertad de expresión, sin concesiones. Por ello fue atacada. Por ello fue silenciada.

Seamos claros: este cierre no es un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia, impulsada por grandes plataformas tecnológicas y guardianes ideológicos del discurso “permitido”, contra aquellos espacios que se niegan a someter la verdad a intereses políticos o comerciales.

Pero silenciar un micrófono no apaga la verdad.

La verdad no necesita algoritmos.

La libertad no requiere autorización.

Y una sociedad que acepta el silenciamiento selectivo deja de ser plenamente libre.

MSI² hace un llamado a todos los guardianes de la libertad (periodistas, académicos, líderes comunitarios, veteranos, legisladores y ciudadanos) para que comprendan la gravedad de este momento histórico.

Esto no es solo el cierre de una emisora.

Es una advertencia.

La libertad no se hereda una sola vez.

Se defiende todos los días.

Dr. Rafael Marrero

Dr. Luis O. Noguerol

LTC Octavio Pérez

CDR José Adán Gutiérrez USN

Prof. Joseph Hage

Willie Lora

