jueves 18  de  diciembre 2025
DECLARACIÓN

En defensa de Radio Mambí y de la libertad de expresión

En tiempos en que el pensamiento crítico es atacado y la disidencia es estigmatizada, Radio Mambí se mantuvo firme como uno de los últimos bastiones de la libertad de expresión

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por Miami Strategic Intelligence Institute y RAFAEL MARRERO

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) condena de manera firme, clara e inequívoca el cierre de Radio Mambí, una emisora histórica que durante décadas fue voz de la libertad, refugio moral y tribuna de la verdad para el exilio cubano y para todos aquellos que huyeron de la tiranía en nuestro hemisferio.

Emitimos esta declaración desde una convicción profundamente americana: la libertad de expresión no es una concesión del poder, sino un derecho inalienable. Quien suscribe estas palabras nació bajo el manto de la libertad en los Estados Unidos, pero creció escuchando los testimonios de quienes no tuvieron esa fortuna: hombres y mujeres forzados al exilio por regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia y otras naciones de nuestra región.

Lee además
Noticia sobre la creación de Radio Martí, en la primera plana del Diario Las Américas el 15 de mayo de 1983.
Hoy en la historia

Hace 42 años, Diario Las Américas anunciaba el nacimiento de Radio Martí
Rafael Marrero en entrevista con Actualidad Radio.
DECLARACIONES

China "respira en la nuca" de EEUU, advierte Rafael Marrero en Actualidad Radio

Radio Mambí fue mucho más que una estación de radio.

Fue la voz de los que no tenían voz.

Fue un hilo de esperanza para los desterrados.

Fue un recordatorio permanente de nuestra humanidad compartida.

En tiempos en que el pensamiento crítico es atacado y la disidencia es estigmatizada, Radio Mambí se mantuvo firme como uno de los últimos bastiones de la libertad de expresión, sin concesiones. Por ello fue atacada. Por ello fue silenciada.

Seamos claros: este cierre no es un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia, impulsada por grandes plataformas tecnológicas y guardianes ideológicos del discurso “permitido”, contra aquellos espacios que se niegan a someter la verdad a intereses políticos o comerciales.

Pero silenciar un micrófono no apaga la verdad.

La verdad no necesita algoritmos.

La libertad no requiere autorización.

Y una sociedad que acepta el silenciamiento selectivo deja de ser plenamente libre.

MSI² hace un llamado a todos los guardianes de la libertad (periodistas, académicos, líderes comunitarios, veteranos, legisladores y ciudadanos) para que comprendan la gravedad de este momento histórico.

Esto no es solo el cierre de una emisora.

Es una advertencia.

La libertad no se hereda una sola vez.

Se defiende todos los días.

Dr. Rafael Marrero

Dr. Luis O. Noguerol

LTC Octavio Pérez

CDR José Adán Gutiérrez USN

Prof. Joseph Hage

Willie Lora

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com

Temas
Te puede interesar

Adriana Navarro, la voz española que conquista la radio de Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

Dos agentes de los Mossos dEsquadra acordonan una zona en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España)
ALERTA EN ESPAÑA

España: registran laboratorio en investigación por posible fuga del virus de peste porcina africana