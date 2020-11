La insólita petición de Bad Bunny para grabar con BTS

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIMRM3AB3yQ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADRCVNstDhEEcMXXDrj4GZAf1ZBCnFOLQm7zOXq02lQ7N2LsFZAu00lSZAmqmcCEkxBexsSe9s9yxZA86iAd4uMzdCtrSOnkvPOqz2QgEgfNRnWJ8bNZA7a59fofPZAVvAcBTbZCRhJ8ZAoNtdPNLDv8FJjdn8W56DZAGaacNxo2H5 View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

“Tengo que aprender a bailar primero. Sé bailar, pero no como BTS. Cuando aprenda a bailar como BTS, voy a colaborar con ellos”, dijo en broma.

Pero, mientras eso ocurre, por ahora Bad Bunny está enfocado en dar a conocer su más reciente proyecto “El Último Tour del Mundo”, un álbum que dijo haberlo hecho con mucho amor durante el confinamiento.

“Estamos muy contentos con este nuevo proyecto, estoy muy emocionado. Es más música para más gente, algo diferente. Es totalmente diferente de “YHLQMDLG”, con mucho amor [...] Trabajé en esto los últimos ocho meses, cuando saqué mi álbum pasado, creo que fue cuando empecé a trabajar en este álbum”, dijo.

El famoso cantante y compositor de música urbana no destaca solo por sus canciones, las cuales son muy populares. También es conocido por su estilo “poco convencional” de vestimenta: ya sea el usar barniz de uñas o uñas postizas, ponerse faldas o hasta vestirse completamente en drag para crear videos como “Yo Perreo Sola”.

Por ello, en la misma entrevista, Bad Bunny mostró su apoyo a Harry Styles, otra estrella de la música actual, quien decidió usar un vestido para la portada de la revista Vogue. Esto le ganó muchas críticas de Candace Owens, Ben Shapiro, entre otros personajes conservadores.

“La gente puede tener su opinión en lo que quiera, pero no sé qué decir. Creo que puedes vestirte como quieras. Vi la portada y se ve genial con ese vestido. Esa gente, no sé, no creo que tengan cerebro”, fue la defensa que lanzó el puertorriqueño.