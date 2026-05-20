miércoles 20  de  mayo 2026
ARTES VISUALES

Museo de Cera de Madrid incorpora figura de Bad Bunny

Según detalla el Museo, el equipo artístico trabaja en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de "precisión y realismo"

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS&nbsp;en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Kevin Winter / Getty Images via AFP

MADRID.- El Museo de Cera de Madrid incorporará en breve una figura de Bad Bunny a su colección, según comunicó la entidad este miércoles.

El cantante puertorriqueño, "uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual", señalan desde la institución, es una de las incorporaciones "más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana".

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Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de "precisión y realismo".

Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny.

Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.

Se da la circunstancia de que el cantante tiene previsto actuar en el estadio Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y ocho fechas más en junio.

FUENTE: EFE

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