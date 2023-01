La polifacética joven venezolana Génesis Leal Ferrer ha enviado un motivador mensaje a los migrantes latinos en los Estados Unidos al asegurar que "no hay límites, ni geográficos, ni financieros para salir todos los días a cumplir con tus metas".

Génesis, nacida en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, emigró a EEUU en el año 2015 y desde entonces ha escalado la cima del éxito al trabajar en un centro comercial y de estilista hasta abrir en el año 2017 su propio centro estético y de belleza GL Beauty Spa. Actualmente es la manager general de The Personal Injury Hub, una firma estadounidense que presta sus servicios en atención médica y asesoría jurídica a quienes tienen algún tipo de accidente de tránsito o laboral.

La joven modelo profesional venezolana asegura que su influencia hacia sus casi 100.000 seguidores en su cuenta en la red social Instagram @lealgenesis_, "depende de la perspectiva de cada seguidor, pienso que la mayoría de mis seguidores son mujeres jóvenes, muchas de ellas madres y de alguna manera, directa o indirectamente, mi relación con mi hija Amy Charlotte puede influir, inspirar o motivarlas, pero estoy segura que algunas otras que no tienen niños, les encanta como me visto o mi ritmo de vida que de por sí solo te deja saber que no hay límites ni geográficos ni financieros para salir todos los días a cumplir con tus metas".

Leal explica que su perfil en Instagram está "repleto de momentos agradables, instantes en shoots que me han brindado mucha felicidad y aprovecho para compartir con todos los que se alegran de la felicidad de alguien más. Pero a diario a través de mis historias, muestro un poco de mi trabajo, de Amy, de algunas experiencias, de mi día a día en general".

Génesis no solo maneja su cuenta personal en Instagram, también tiene bajo su dominio la cuenta @soybabyamy en dónde comparte contenidos de su pequeña hija Amy Charlotte.

Para la influencer latina ser madre no es una limitante, asegura que "el único límite que tenemos es pensar que los límites tienen más poder que la motivación".

Y envía un mensaje a las jóvenes que como ella son madres: "nada en la vida viene fácil, todo se consigue con mucha dedicación, constancia y trabajo diario. Hay momentos en que te sentirás más motivado que en otros, pero eso jamás será un límite para llegar a tus metas. Ser madre joven te invita a madurar mucho más rápido, a tener más responsabilidad y a entender que es un proceso eterno que debes disfrutar sin dejar de ser mujer. Es simplemente, y creo que no tienen que ver con la edad, encontrar el equilibrio entre no dejar de vivir las etapas o experiencias que como mujer debes aprovechar las cuales entre ellas está la de ser madre".

