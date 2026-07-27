Día Mundial del Perro Callejero y la importancia de la adopción responsable

Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero , una fecha orientada a concientizar sobre el abandono animal y visibilizar la necesidad de brindar protección, alimento y refugio a los caninos en situación de vulnerabilidad. La conmemoración busca transformar la sensibilidad hacia los animales de la calle en acciones concretas de ayuda e integración comunitaria.

La fecha resalta el impacto positivo de la empatía hacia las mascotas desprotegidas, promoviendo un trato digno y la búsqueda de soluciones integrales para mejorar su calidad de vida, reseña el portal web Clarín.

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Formas comunitarias de apoyo y protección animal

El cuidado y la reducción de la población de animales callejeros requiere de la participación activa mediante diversas estrategias:

Fomento de la adopción responsable: brindar un hogar a un animal rescatado contribuye a reducir la sobrepoblación en refugios y alivia el sufrimiento en la vía pública.

Jornadas de esterilización e identificación: la castración masiva y el uso de placas identificatorias previenen el nacimiento de camadas no deseadas y facilitan la localización de mascotas perdidas.

Sostenimiento de refugios y redes de rescate: el aporte de insumos, alimentos y cuidados veterinarios fortalece el trabajo de las entidades dedicadas a la protección animal.

Hogares de tránsito: el resguardo temporal facilita la recuperación física y emocional de los animales lesionados o desnutridos antes de su integración a una familia definitiva.

Conciencia social y tenencia responsable

El abordaje de la problemática de los perros sin hogar demanda un compromiso ético y coordinado entre la ciudadanía y las instituciones. El fortalecimiento de la tenencia responsable y la promoción de la compasión hacia la fauna urbana resultan fundamentales para erradicar el maltrato y garantizar entornos seguros para las mascotas.

FUENTE: Con información de Clarín