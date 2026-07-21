Día Mundial del Perro: ¿cómo devolver el amor incondicional que dan?

Hay seres en este mundo que poseen el don extraordinario de cambiar el rumbo de nuestro día con solo mover la cola . No importa si tuvimos una jornada difícil en el trabajo, si el tráfico nos superó o si el ánimo no está en su mejor momento; para ellos, cruzar la puerta de casa equivale a la mayor de las alegrías.

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro , una fecha idónea para detener la rutina por un instante, mirarlos a los ojos y hacernos una pregunta tan simple como profunda: ¿estamos haciendo todo lo posible para que ellos sean tan felices como nos hacen a nosotros?

Esta efeméride va mucho más allá de un festejo simpático en redes sociales o una foto bonita para el recuerdo. Nació como un recordatorio lleno de ternura, pero también de profunda conciencia sobre el bienestar animal, la tenencia responsable y la urgencia de combatir el abandono. Los perros son especialistas en ofrecernos un amor incondicional, una lealtad a prueba de todo y una compañía silenciosa pero sanadora. Por eso, devolverles un poquito de esa luz es el compromiso más lindo que podemos asumir como sus compañeros de vida, reseña el portal web Clarín.

Un perro feliz

Hacer feliz a un perro no requiere de grandes lujos ni de accesorios costosos. Para ellos, el verdadero lujo es estar con nosotros, sentirse seguros y saberse parte de la familia. Sin embargo, para que su bienestar sea completo y su colita no deje de moverse, los especialistas recuerdan algunos pilares fundamentales que cambian por completo su calidad de vida.

Claves diarias para mimar su cuerpo y su corazón

Tiempo presente y afecto genuino: para un perro, el recurso más valioso del planeta no es un juguete nuevo, sino tu atención. Dedicarle un momento del día exclusivamente a él, sin pantallas ni distracciones, para acariciarlo, hablarle con tono cariñoso o simplemente dejar que se acurruque a tu lado, fortalece ese lazo invisible y profundo que nos une.

Paseos con tiempo para oler el mundo: las caminatas no deberían ser un trámite rápido para que hagan sus necesidades. El paseo es su ventana al exterior, su "periódico" diario. Dejarlos olfatear tranquilos el pasto, los árboles y explorar su entorno estimula su mente, reduce la ansiedad y los llena de serenidad.

Una alimentación pensada con amor: cuidar su plato es cuidar su futuro. Brindarles una dieta equilibrada, adecuada a su edad, tamaño y energía, junto con agua fresca siempre a disposición, es la base de una vida vital y llena de aventuras a nuestro lado.

Salud y prevención constante: llevarlos al veterinario con regularidad, mantener sus vacunas y desparasitaciones al día, y atender a las señales de su cuerpo nos permite adelantarnos a cualquier molestia. Un perro sin dolor ni malestar es un perro alegre.

Un refugio donde sentirse a salvo: todos necesitamos un rincón propio, y ellos también. Ofrecerles una cama cómoda, protegida del frío o del calor extremo, pero sobre todo un ambiente familiar donde no haya gritos ni miedos, les brinda la paz mental que necesitan para descansar felices.

Hoy es un gran día para regalarles un paseo más largo, un bocadito especial o simplemente una sesión extra de mimos en la panza. Pero, sobre todo, es una oportunidad para recordar que para el mundo tú eres solo una persona más, pero para tu perro, tú eres todo su mundo.

FUENTE: Con información de Clarín