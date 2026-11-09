lunes 9  de  noviembre 2026
SOCIEDAD

El Día Mundial de la Adopción celebra el milagro de encontrarse para formar un hogar

La llegada de un hijo por vía de la adopción activa profundos procesos emocionales tanto en los padres como en los menores, requiriendo un periodo de ajuste mutuo

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PIXABAY
Por ANDREINA PÉREZ

MIAMI.- La conmemoración del Día Mundial de la Adopción cada 9 de noviembre pone en el centro de la atención pública el derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente a crecer rodeado de protección en un entorno familiar.

Esta fecha trasciende el mero marco normativo e institucional para adentrarse en la dimensión humana, donde la integración afectiva exige tiempo, paciencia y un acompañamiento empático frente a las complejas dinámicas de adaptación de quienes inician esta nueva etapa de vida, reseña el portal web diainternacionalde.

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La llegada de un hijo por vía de la adopción activa profundos procesos emocionales tanto en los padres como en los menores, requiriendo un periodo de ajuste mutuo donde se consolidan el sentido de pertenencia y la confianza.

Los especialistas señalan la importancia de derribar falsas expectativas comunes, como la creencia de que el afecto resuelve de manera instantánea cualquier dificultad previa, destacando en su lugar la necesidad de construir apegos seguros mediante el diálogo honesto, el respeto a la historia de origen y, cuando sea preciso, la orientación profesional interdisciplinaria.

En este recorrido, la salud mental y la existencia de redes de apoyo eficaces resultan determinantes para afrontar los momentos de estrés inherentes a la transición y fortalecer la estabilidad del hogar.

La conmemoración constituye así una invitación a la reflexión comunitaria sobre la responsabilidad compartida de garantizar procesos de integración transparentes, libres de prejuicios y centrados en el bienestar integral de la infancia.

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