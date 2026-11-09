lunes 9  de  noviembre 2026
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Miami estudia multas más altas por talar o podar árboles sin permiso

Un comité asesor debate si debe distinguir entre una primera infracción y una reincidencia. Los residentes pueden opinar por internet antes de que la Comisión Municipal decida si cambia la ordenanza

La poda de árboles es necesaria para evitar daños a los techos de las casas.

La poda de árboles es necesaria para evitar daños a los techos de las casas.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La Ciudad de Miami estudia endurecer las sanciones por talar o podar árboles sin el permiso exigido. El código municipal ya prevé multas de $500 por ejemplar en propiedades con exención fiscal por residencia principal y de $1.000 en las demás.

El comité asesor que revisa la ordenanza aún no ha recomendado nuevas cuantías y discute si una poda indebida debe recibir el mismo trato que una tala.

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Los integrantes del comité también plantearon distinguir entre una primera infracción y una reincidencia, y precisar cuándo corresponde sancionar al propietario, al contratista o a ambos.

Los residentes pueden enviar sus observaciones a través del portal de comentarios públicos. El comité incorporará esos aportes a la revisión y presentará sus recomendaciones a la Comisión Municipal.

Qué sanciones aplica hoy la ciudad

Además de la multa, el código municipal exige plantar ejemplares de reemplazo cuando se retira uno sin autorización. Si no es razonable plantarlos en el mismo terreno, el propietario puede aportar al fondo municipal de arbolado.

Una infracción también puede impedir que se expida un permiso de construcción relacionado con esos trabajos hasta que se paguen las multas y se cumplan las obligaciones de reemplazo.

En reunión del 2 de noviembre, la propuesta de endurecer las sanciones recibió apoyo preliminar, aunque con reservas. Deena Bell Llewelyn, integrante del comité, sostuvo que una poda sin permiso no debería castigarse con la misma severidad que una tala.

Otros miembros pidieron aclarar si el trato debe variar entre una propiedad comercial y una residencia principal.

Cómo comenzó la revisión

El comisionado Miguel Ángel Gabela presentó en 2024 la propuesta que abrió el debate. Su colega Damián Pardo convocó una reunión pública en enero de 2025 para discutirla. Gabela defendió la simplificación de los permisos de poda y dijo que algunos propietarios de su distrito carecían de recursos o desconocían cómo hacer el trámite.

Entretanto, Sierra Club, Urban Paradise Guild y Tropical Audubon Society advirtieron que esa iniciativa podía facilitar la tala. Por su parte, Melissa Tapanes Llahues, en representación de la Asociación de Constructores del Sur de Florida, la respaldó y señaló que las diferencias entre las reglas municipales y las del condado generaban demoras y costos.

La Comisión creó el comité asesor el 14 de mayo por iniciativa del comisionado Rolando Escalona, con el respaldo de Pardo y Gabela.

El grupo también estudia flexibilizar las reglas de construcción para conservar ejemplares maduros y considerar la altura y el tamaño de la copa al calcular la compensación por retirarlos.

El calendario municipal fijó una sesión para este lunes, a partir de las 2:00 p.m., y prevé otra para el 8 de diciembre. Las sanciones actuales siguen vigentes.

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