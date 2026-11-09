lunes 9  de  noviembre 2026
ELECCIONES 2026

Miami-Dade vuelve a las urnas: seis ciudades definirán alcaldías y cargos clave en segunda vuelta

Las votaciones del 17 de noviembre y del 1 de diciembre definirán las alcaldías de Cutler Bay y Palmetto Bay y ocho puestos en órganos legislativos locales

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Seis municipios del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, celebrarán elecciones de segunda vuelta para definir diez cargos que quedaron pendientes tras la votación del 3 de noviembre. El Portal y Pinecrest votarán el martes 17 de noviembre. Cutler Bay, North Miami Beach, Palmetto Bay y Sunny Isles Beach lo harán el martes 1 de diciembre.

Las votaciones se limitan a cargos de los gobiernos municipales. En la Comisión de Miami-Dade, que gobierna el condado junto con la alcaldía condal, la elección del Distrito 5 quedó resuelta el 3 de noviembre: Vicki L. Lopez obtuvo el 60,49 % de los votos frente al 39,51 % de Rob Piper, según el escrutinio de la Oficina de Elecciones.

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Las votaciones del 17 de noviembre

En El Portal se elegirán dos miembros del Concejo Municipal. Kerby Altidor, que obtuvo el 41,19 % de los votos en la primera vuelta, competirá con Edna Edelman, que recibió el 27,74 %, por el escaño 1.

Ashley Lucio y Edward “Eddie” Odabachian disputarán el escaño 2, tras obtener el 40,17 % y el 34,29 %, respectivamente. George Alvarez ganó la Alcaldía el 3 de noviembre con el 56,72 %.

En Pinecrest, Jill Lerner y el vicealcalde Ken Fairman competirán por el escaño 4 del Concejo. Lerner encabezó la primera votación con el 47,89 % y Fairman obtuvo el 32,19 %.

Según un comunicado del municipio, las urnas abrirán de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora local. Los electores del recinto 632 deberán votar en Coral Pine Park, en el 6955 de la calle 104 del suroeste.

Dos alcaldías en disputa el 1 de diciembre

En Cutler Bay, Suzy Lord y Robert “B.J.” Duncan disputarán la Alcaldía. En la primera vuelta, Lord aventajó a Duncan por 283 votos. El municipio también elegirá a un miembro del Concejo por el escaño 1, al que aspiran Mary Ann Mixon y Ricky Fernandez.

En Palmetto Bay, Karen Baez-Wallis y Tamara Mourino competirán por la Alcaldía, mientras que Lasaly Changkachith y Alan “AlJohn” Farquharson se enfrentarán por el escaño 3 del Concejo.

En North Miami Beach se definirán dos puestos de la Comisión Municipal. Jasmine Rivera se enfrentará a Jay R. Chernoff por el Grupo 2, y Linda Joseph a Dayanara Torres por el Grupo 4.

En Sunny Isles Beach, Steve Hirsch y Alex Brisk competirán por el escaño 2 de la Comisión. La alcaldesa Larisa Svechin fue reelegida en primera vuelta con el 56,26 %.

Doral y Coral Gables resolvieron sus elecciones

Doral eliminó las segundas vueltas en 2024, salvo en caso de empate. Desde entonces, gana la candidatura que obtenga más votos, aunque no supere el 50 %.

En la elección por el escaño 2 del Concejo Municipal, el recuento manual del 7 de noviembre confirmó que Maureen Porras superó a Fernanda Gomes por 12 votos, con 9.596 frente a 9.584.

En Coral Gables, donde se había reservado el 1 de diciembre, los ganadores de las tres contiendas superaron el 50 %. Nestor Menendez obtuvo el 50,29 % en la más reñida de ellas.

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