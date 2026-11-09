lunes 9  de  noviembre 2026
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Gasolina en Florida baja a $3.79: así está el precio en Miami

Florida registra otro descenso el precio de la gasolina. Conozca cómo se comporta por ciudad y consejos de AAA para ahorrar combustible hoy

Precio de la gasolina en Florida permanece estable.&nbsp;

Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina regular en Florida bajó por segunda semana consecutiva y se ubicó este lunes 9 de noviembre en $3.79 por galón, seis centavos menos que hace siete días, mientras el petróleo retrocedió ante señales de una posible desescalada en el conflicto con Irán, según The Auto Club Group, AAA.

En Miami, la gasolina regular promedia $3.83 por galón, 12 centavos menos que la semana pasada. La de grado medio se vende a $4.33, mientras que la gasolina premium, se dispensa a $4.58, de acuerdo con AAA.

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West Palm Beach-Boca Raton registra el promedio más alto entre las áreas metropolitanas de Florida, con $3.96 por galón. Le siguen Gainesville, con $3.91, y Fort Lauderdale, con $3.85.

Por su parte, los precios más bajos del estado están en Panama City y Pensacola, ambas con un promedio de $3.49, y en Crestview-Fort Walton Beach, donde el galón cuesta $3.53.

Precio nacional y mercado del petróleo

Este lunes, el promedio nacional de la gasolina regular se situó en $4 por galón, 16 centavos menos que una semana antes. AAA señaló que los precios en las gasolineras habían bajado durante casi dos semanas, en paralelo con el retroceso del crudo hacia el rango alto de los 80 y bajo de los 90 dólares por barril.

Aun con la reciente caída, el promedio nacional sigue siendo el más alto registrado para esta época del año, supera supera en más de un dólar el nivel del año anterior, según la AAA.

Por su parte, la demanda de gasolina en EEUU aumentó la semana pasada de 8.35 millones a 8.80 millones de barriles diarios, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética (EIA). El suministro interno descendió ligeramente, de 209.2 millones a 209 millones de barriles, mientras la producción subió de 9.24 millones a 9.70 millones de barriles diarios.

Al momento de escribir esta nota, el crudo Brent cotizaba a $94.97 por barril y el West Texas Intermediate, a $88.33, ambos por debajo de sus niveles del lunes anterior. La EIA también reportó una reducción de 900,000 barriles en las reservas de crudo de EEUU, que quedaron en 409.8 millones, un 4% por debajo del promedio de cinco años.

Cómo influye la situación en Medio Oriente

El retroceso del petróleo se produjo después de que el presidente Donald Trump redujera la posibilidad de nuevos ataques contra Irán mientras avanzan las conversaciones para poner fin al conflicto. Esa señal alivió parte de la preocupación del mercado por posibles interrupciones en el suministro, aunque los ataques contra embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz mantienen el riesgo geopolítico.

“El mercado aún está a la espera de ver si las elecciones de mitad de mandato han producido un cambio duradero en el enfoque de Trump hacia el conflicto, o si se trata simplemente de otro cambio temporal de tono”, dijo Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade, citado por Reuters.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

AAA recomienda combinar diligencias para reducir el tiempo de conducción y evitar aceleraciones bruscas y el exceso de velocidad, hábitos que disminuyen la eficiencia del vehículo.

También aconseja retirar objetos que añadan peso innecesario al automóvil. Quitar 100 libras puede mejorar el rendimiento entre un 1% y un 2%. Comparar precios con aplicaciones móviles, como la de AAA, permite localizar estaciones con tarifas más bajas.

Cuando sea posible, pagar en efectivo también puede ayudar: algunas gasolineras cobran más por galón a quienes usan tarjetas de crédito.

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FUENTE: AAA

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