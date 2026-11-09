Servicio Secreto activa protocolo de seguridad en la Casa Blanca tras incidente

WASHINGTON.- El Servicio Secreto de Estados Unidos activó este lunes 9 de noviembre un protocolo de seguridad en la Casa Blanca después de que un vehículo se estrellara contra un panel informativo en el parque Lafayette, ubicado junto al perímetro norte del complejo presidencial, en Washington.

Alrededor de las 10:02 a.m., hora local, agentes del Servicio Secreto ordenaron a los periodistas que se encontraban en el exterior de la Casa Blanca resguardarse en la sala de prensa, poco después de que se produjera el incidente.

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Un video difundido en redes sociales por Martin Austermuhle, periodista del medio digital The Washington Sun, muestra el automóvil accidentado rodeado por agentes de la Policía Metropolitana de Washington y efectivos de la Guardia Nacional.

En las imágenes se observa cómo varios agentes se acercan al vehículo, abren la puerta del conductor y sacan por la fuerza a un hombre, quien opone resistencia antes de ser reducido por los efectivos de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias que provocaron el choque ni han informado sobre la identidad del conductor o los posibles cargos que podría enfrentar.

Despliegue de seguridad en Washington

A las 10:40 a.m., el automóvil permanecía en el lugar del incidente, bajo vigilancia de miembros de la Guardia Nacional, mientras las autoridades mantenían las medidas de seguridad en las inmediaciones de la residencia presidencial.

Los efectivos de la Guardia Nacional forman parte del despliegue que el presidente Donald Trump mantiene en Washington desde 2025, con el propósito de reforzar las labores de las fuerzas de seguridad locales.

El incidente ocurre en medio de las medidas de protección que rodean al mandatario estadounidense, quien ha sido blanco de amenazas e intentos de asesinato.

Entre los episodios reportados figura uno ocurrido el pasado 25 de abril, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, cuando un hombre armado habría vulnerado parte del dispositivo de seguridad, lo que provocó la evacuación de Trump, la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su Gabinete.

Por el momento, no se ha informado de una relación entre el choque de este lunes y alguna amenaza directa contra el presidente estadounidense.

Here’s what we tbink has caused the White House to lock down. Individual appears to have driven their car into Lafayette square then fought with secret service.



Very unwise.

pic.twitter.com/tTf3LCjWvI https://t.co/lADshsKFW9 — Connor Stringer (@connorstringer) November 9, 2026

BREAKING: CAR CRASHES NEAR WHITE HOUSE — DRIVER REPORTEDLY FIGHTS SECRET SERVICE



Lafayette Square, Washington DC

9 November 2026



• A silver sedan reportedly drove onto a paved area at the northern end of Lafayette Square and struck a signpost.



• The driver… pic.twitter.com/g713o1wabb — GREYMAN | OSINT & Global Intelligence (@GreymanOSINT) November 9, 2026

BREAKING: WHITE HOUSE ON LOCKDOWN AFTER DRIVER RAMS SIGN, CLASHES WITH SECRET SERVICE!



A driver reportedly RAMMED into a sign near the White House before physically resisting Secret Service agents attempting to apprehend him!



The White House was placed on lockdown, with… — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) November 9, 2026

FUENTE: EFE