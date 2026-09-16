Niños y adolescentes pasan más de tres horas y media al día frente a las pantallas

MADRID .- Los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años pasan una media de 215,5 minutos diarios frente a las pantallas, el equivalente a más de tres horas y media cada día y casi dos meses completos al año.

Así lo revela el informe Pantallas, infancia y adolescencia en España: situación actual y retos, elaborado por la Gasol Foundation, que analiza los hábitos digitales de la población infantil y adolescente y advierte sobre el elevado tiempo dedicado a dispositivos electrónicos.

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El documento, presentado este miércoles, compara los resultados de las dos ediciones del estudio PASOS, correspondientes a los periodos 2019-2020 y 2022-2023. La investigación incluye datos de 6.170 menores, de los cuales el 56,2% son niños menores de 13 años y el 43,8% adolescentes de entre 13 y 16 años.

Los resultados muestran que el 69,6% de los participantes supera las dos horas diarias de uso de pantallas. En el conjunto de la semana, la media alcanza los 215,5 minutos diarios.

El tiempo de exposición, sin embargo, aumenta considerablemente durante los fines de semana. De lunes a viernes, niños y adolescentes pasan una media de 187 minutos al día frente a las pantallas, mientras que los sábados y domingos la cifra asciende hasta los 287 minutos diarios, cerca de cinco horas.

Paula Berruezo, coordinadora técnica de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, precisó que el informe no distingue entre el uso recreativo y educativo de los dispositivos, por lo que las cifras incluyen de manera conjunta las distintas actividades realizadas frente a las pantallas.

Mayor exposición entre los varones

El estudio también identifica diferencias según el género. En las dos ediciones analizadas, los varones registraron un mayor tiempo de uso de pantallas y una proporción más elevada de jóvenes que superan los 120 minutos diarios.

En concreto, los datos de PASOS 2022 muestran que los chicos dedican más de cuatro horas diarias al uso de dispositivos con pantalla.

Sin embargo, el tiempo de exposición también aumentó entre las niñas y adolescentes durante los periodos estudiados, una tendencia que ha contribuido a reducir la brecha de género observada anteriormente.

Los datos reflejan así el peso creciente de las pantallas en la vida cotidiana de niños y adolescentes, especialmente durante los fines de semana, cuando el tiempo de exposición se acerca a las cinco horas diarias.

FUENTE: Europa Press