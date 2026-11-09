Trump admite que política migratoria ha cometido excesos

El presidente Donald Trump habla con los medios de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington DC.

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump admitió que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", en una entrevista este domingo con la CBS, pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

El mandatario estadounidense concedió su primera entrevista desde las elecciones de mitad de periodo a Ross Douthat, de “60 Minutes”, que se emitirá este domingo a las 19:00 horas.

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"Pienso que fue demasiado dura", respondió cuando se le preguntó sobre sus políticas hacia los inmigrantes, según apartes difundidos por la cadena en las redes sociales.

Cuando el corresponsal de 60 Minutes, Ross Douthat, le preguntó a Trump si esperaba despedir a alguien después de que los republicanos perdieran ambas cámaras del Congreso, el presidente respondió: "Sí, un poco".

"Me encanta mi gabinete. Creo que son buenos", dijo. "Pero haré... quizás algunos cambios".

Entre los cambios que hizo, se cuenta con que Susie Wiles fue sustituida por Stephen Miller, quien será el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Trump confía en Hegseth

También sugirió que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está a salvo por ahora, a pesar de que CBS News informó que esta semana preguntó a sus asesores si el jefe del Pentágono debía permanecer en su puesto.

Cuando Douthat le preguntó si tenía confianza en Hegseth, Trump respondió: "Sí, la tengo".

“Miren, hemos ganado dos guerras. Hemos ganado Venezuela y ya hemos sacado miles de millones de dólares. Y seguiremos sacando muchos miles de millones de dólares y nos llevaremos muy bien. Y, pueden llamarlo territorio, pueden llamarlo como quieran. Ganamos esa guerra en menos de una hora», dijo.

FUENTE: Con informción de AFP/CBS News