lunes 9  de  noviembre 2026
ENTREVISTA

Trump admite que política migratoria ha cometido excesos

El mandatario estadounidense en entrevista con CBS anunció que hará cambios en su gabinete, aunque afirmó que “le encanta”

El presidente Donald Trump habla con los medios de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington DC.

El presidente Donald Trump habla con los medios de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington DC.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump admitió que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", en una entrevista este domingo con la CBS, pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

El mandatario estadounidense concedió su primera entrevista desde las elecciones de mitad de periodo a Ross Douthat, de “60 Minutes”, que se emitirá este domingo a las 19:00 horas.

Lee además
Las armas icautadas a Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, ciudadano venezolano detenido el jueves 5 de noviembre de 2026 cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., por agentes del Servicio Secreto estadounidense.
SEGURIDAD

Servicio Secreto detiene cerca de la Casa Blanca a inmigrante armado que amenazó con matar a Trump
El presidente Donald Trump habla con los medios de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington DC.
Política

Trump acusa a los demócratas de "extorsión" por amenazar con juicios políticos a su administración

"Pienso que fue demasiado dura", respondió cuando se le preguntó sobre sus políticas hacia los inmigrantes, según apartes difundidos por la cadena en las redes sociales.

Cuando el corresponsal de 60 Minutes, Ross Douthat, le preguntó a Trump si esperaba despedir a alguien después de que los republicanos perdieran ambas cámaras del Congreso, el presidente respondió: "Sí, un poco".

"Me encanta mi gabinete. Creo que son buenos", dijo. "Pero haré... quizás algunos cambios".

Entre los cambios que hizo, se cuenta con que Susie Wiles fue sustituida por Stephen Miller, quien será el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Trump confía en Hegseth

También sugirió que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está a salvo por ahora, a pesar de que CBS News informó que esta semana preguntó a sus asesores si el jefe del Pentágono debía permanecer en su puesto.

Cuando Douthat le preguntó si tenía confianza en Hegseth, Trump respondió: "Sí, la tengo".

“Miren, hemos ganado dos guerras. Hemos ganado Venezuela y ya hemos sacado miles de millones de dólares. Y seguiremos sacando muchos miles de millones de dólares y nos llevaremos muy bien. Y, pueden llamarlo territorio, pueden llamarlo como quieran. Ganamos esa guerra en menos de una hora», dijo.

FUENTE: Con informción de AFP/CBS News

Temas
Te puede interesar

Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país

Trump busca apoyo diplomático de Qatar en medio del conflicto con Irán

Republicano que grabó álbum de rap sobre Trump gana escaño en Congreso de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Manuel Turizo ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.
MÚSICA

Manuel Turizo levanta al Santiago Bernabéu con sus ritmos latinos

Elecciones en Venezuela, el própósito de María Corina Machado en conferencia de prensa en la UCAB el 29 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Transición política en Venezuela es parte de un acuerdo bipartidista en EEUU

El presidente de Israel, Isaac Herzog (derecha), y el líder del bloque de oposición israelí, Gadi Eisenkot, posan con el mandato firmado para formar un nuevo gobierno durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente en Jerusalén el 8 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento
ELECCIONES 2026

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Te puede interesar

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade vuelve a las urnas: seis ciudades definirán alcaldías y cargos clave en segunda vuelta

Por Daniel Castropé
Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 
MÁS BARATA

Gasolina en Florida baja a $3.79: así está el precio en Miami

El presidente Donald Trump habla con los medios de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington DC. video
ENTREVISTA

Trump admite que política migratoria ha cometido excesos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIÓN

Trump busca apoyo diplomático de Qatar en medio del conflicto con Irán

Imagen fotorrealista de una día soleado y caluroso en Miami
CONDICIONES VARIABLES

Del calor al frío: así cambiará el tiempo en Miami durante esta semana