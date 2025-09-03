jueves 4  de  septiembre 2025
Lady Gaga pospone concierto en Miami por daños en las cuerdas vocales

“Mi médico y mi entrenador vocal me pidieron no continuar, por el alto riesgo que supone", indicó la cantante

La estrella del pop estadounidense Lady Gaga se presenta durante su concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 2025

AFP/ Daniel RAMALHO
Seguidores de Lady Gaga, salen del Kaseya Center, tras la cancelación del concierto.

Moraima Morales -DLA

MIAMI — Los seguidores de Lady Gaga en Miami tuvieron que regresar a casa sin verla en el escenario. La cantante canceló su presentación en el Kaseya Center, luego de que médicos le advirtieran sobre un posible daño en sus cuerdas vocales.

El concierto formaba parte de su gira internacional The Mayhem Ball y estaba previsto para la noche del martes. Sin embargo, a pocos minutos de la hora programada, el propio recinto confirmó en redes sociales que el show quedaba suspendido.

“Lamentablemente, la presentación de esta noche de The Mayhem Ball ha sido pospuesta”, informó el Kaseya Center en Instagram. “Durante su calentamiento, Lady Gaga experimentó una importante fatiga vocal y fue aconsejada por su especialista en otorrinolaringología que no actuara”.

Fanáticos Lady Gaga
Seguidores de Lady Gaga, salen del Kaseya Center, tras la cancelación del concierto.

"Ensayos"

Lady Gaga explicó que durante los ensayos sintió una fuerte tensión en la voz. “Mi médico y mi entrenador vocal me pidieron no continuar, por el alto riesgo que supone. No quiero poner en peligro mi capacidad de cantar a largo plazo”, escribió en un mensaje dirigido a sus fans.

La intérprete lamentó profundamente la decisión y ofreció disculpas al público que ya llenaba el estadio. También aseguró que trabaja junto a su equipo para reagendar la fecha y que pronto se dará a conocer el procedimiento de reembolso de entradas.

La producción del tour señaló que en los próximos días se informará si habrá una nueva fecha para el concierto y cuál será el procedimiento para quienes deseen solicitar la devolución de sus entradas.

FUENTE: Con información de Local10.com/Redes Sociales

