Lady Gaga y Tim Burton se unen para video de "The Dead Dance"

MIAMI.- Lady Gaga vuelve a sorprender al mundo con el lanzamiento de su nuevo sencillo The Dead Dance, cuyo videoclip fue estrenado este 3 de septiembre bajo la dirección del icónico cineasta Tim Burton . La colaboración marca un encuentro entre dos universos creativos que comparten la fascinación por lo oscuro, lo gótico y lo teatral.

El video fue filmado en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco (México), un lugar envuelto en leyendas paranormales que se convierte en el escenario perfecto para una historia que mezcla lo fantástico con lo macabro. La producción inicia en un tono blanco y negro, evocando los clásicos de terror, y poco a poco introduce destellos de color, mientras Gaga aparece como una muñeca de porcelana que cobra vida entre cientos de figuras abandonadas.

El vestuario, diseñado por la oscarizada Colleen Atwood, recrea un estilo victoriano con corsés, faldas escalonadas y maquillaje que simula grietas en la piel, reforzando la idea de una criatura animada entre la belleza y lo siniestro. La coreografía, a cargo de Parris Goebel, se despliega en movimientos que combinan sensualidad y desgarro, reflejando la lucha interna que plantea la canción.

En lo musical, The Dead Dance fue escrita por Lady Gaga, Andrew Watt y Henry Walter (Cirkut), quienes también asumieron la producción. Se trata de un tema synth-pop con toques disco y espíritu ochentero, que recuerda a clásicos como Thriller. La letra aborda el renacer después de una ruptura dolorosa: el vacío emocional convertido en fuerza liberadora para bailar desde la muerte.

Vínculo con Wednesday

El videoclip también guarda un vínculo directo con la serie de Netflix Wednesday, ya que la canción forma parte de su segunda temporada y suena durante un baile estudiantil.

Además, Gaga interpreta en la ficción a Rosaline Rotwood, una antigua docente de la Academia Nunca Más con un papel clave en la trama. La colaboración con Burton refuerza esa alianza creativa en distintos formatos.

Los críticos especializados destacan la estética visual de Burton, la potencia escénica de Gaga y el homenaje al folklore mexicano con la elección de la Isla de las Muñecas como locación. Para los fans, el video es ya uno de los más oscuros y memorables de la artista, consolidando su capacidad de reinventarse y desafiar los límites del pop.