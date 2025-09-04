jueves 4  de  septiembre 2025
MÚSICA

Lady Gaga y Tim Burton se unen para video de "The Dead Dance"

El vídeo fue filmado en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco (México), un lugar envuelto en leyendas paranormales

Lady Gaga interpreta el sencillo Hold My Hand en la emblemática Bourbon Street de Nueva Orleans.&nbsp;

Lady Gaga interpreta el sencillo "Hold My Hand" en la emblemática Bourbon Street de Nueva Orleans. 

Captura de pantalla/Youtube/NFL
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Lady Gaga vuelve a sorprender al mundo con el lanzamiento de su nuevo sencillo The Dead Dance, cuyo videoclip fue estrenado este 3 de septiembre bajo la dirección del icónico cineasta Tim Burton. La colaboración marca un encuentro entre dos universos creativos que comparten la fascinación por lo oscuro, lo gótico y lo teatral.

El video fue filmado en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco (México), un lugar envuelto en leyendas paranormales que se convierte en el escenario perfecto para una historia que mezcla lo fantástico con lo macabro. La producción inicia en un tono blanco y negro, evocando los clásicos de terror, y poco a poco introduce destellos de color, mientras Gaga aparece como una muñeca de porcelana que cobra vida entre cientos de figuras abandonadas.

Lee además
La estrella del pop estadounidense Lady Gaga se presenta durante su concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 2025
MÚSICA

Lady Gaga pospone concierto en Miami por daños en las cuerdas vocales
La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 
MÚSICA

Un corazón roto inspira el séptimo álbum de Sabrina Carpenter

El vestuario, diseñado por la oscarizada Colleen Atwood, recrea un estilo victoriano con corsés, faldas escalonadas y maquillaje que simula grietas en la piel, reforzando la idea de una criatura animada entre la belleza y lo siniestro. La coreografía, a cargo de Parris Goebel, se despliega en movimientos que combinan sensualidad y desgarro, reflejando la lucha interna que plantea la canción.

Embed - Lady Gaga - The Dead Dance (Official Music Video)

En lo musical, The Dead Dance fue escrita por Lady Gaga, Andrew Watt y Henry Walter (Cirkut), quienes también asumieron la producción. Se trata de un tema synth-pop con toques disco y espíritu ochentero, que recuerda a clásicos como Thriller. La letra aborda el renacer después de una ruptura dolorosa: el vacío emocional convertido en fuerza liberadora para bailar desde la muerte.

Vínculo con Wednesday

El videoclip también guarda un vínculo directo con la serie de Netflix Wednesday, ya que la canción forma parte de su segunda temporada y suena durante un baile estudiantil.

Además, Gaga interpreta en la ficción a Rosaline Rotwood, una antigua docente de la Academia Nunca Más con un papel clave en la trama. La colaboración con Burton refuerza esa alianza creativa en distintos formatos.

Los críticos especializados destacan la estética visual de Burton, la potencia escénica de Gaga y el homenaje al folklore mexicano con la elección de la Isla de las Muñecas como locación. Para los fans, el video es ya uno de los más oscuros y memorables de la artista, consolidando su capacidad de reinventarse y desafiar los límites del pop.

Temas
Te puede interesar

Julia Garner confirma que biopic de Madonna sigue en pie

Autoridades de Argentina hallan pintura robada "Retrato de una dama"

Princesa Leonor ingresa a la Academia General del Aire

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

Seguro Social. 
EEUU

El Seguro Social anuncia cambios organizacionales. Esto es lo que debe saber

El número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello. 
CORRUPCIÓN

Revelan nueva propiedad de Diosdado Cabello: la mansión más lujosa de Punta Cana

Te puede interesar

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Miami.
PUNTUALIDAD

Legisladores de Florida proponen ley para obligar a aerolíneas a notificar retrasos en vuelos

Por DANIEL CASTROPÉ
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
PRECAUCIONES

Florida se blinda ante el pico de la temporada de huracanes con un mes de preparación intensiva

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
Advertencia

El ataque de EEUU en el Caribe demuestra un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas