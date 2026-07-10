Leslie Cartaya: "La fusión es lo que da sabrosura a mi música"

MIAMI.- Leslie Cartaya arriba a una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Spanglish, una producción musical que celebra la riqueza de vivir entre dos idiomas y culturas.

Se trata del tercer álbum de estudio de la artista, que llega después de Llévame contigo (2015) y No pares (2013), su primer material discográfico.

Con una propuesta que fusiona ritmos latinos, jazz, soul y letras cargadas de autenticidad, la cantautora cubana radicada en Miami entrega un disco profundamente personal que refleja su identidad bicultural y evolución creativa.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Leslie Cartaya sobre la inspiración detrás de Spanglish, el proceso de creación, las enseñanzas que transmite y los nuevos retos que acompañan este importante momento de su trayectoria.

- ¿Qué te inspiró a crear este nuevo disco en este momento de tu carrera?

En realidad, tres de las canciones las escribimos en 2019. Y nos tomó un rato porque vino la pandemia. Y siento que es disco muy positivo, muy feliz, muy caliente. Entonces necesitaba un tiempo para volver a producir esta música. Hay algunas canciones que sí son de este año y de 2025.

- ¿Cómo dirías que este álbum refleja tu esencia musical?

Creo que el primer sencillo, Magic, es Leslie Cartaya en una canción, porque a mí me encanta fusionar y esa canción está mezclada. Es un beat de funk con salsa dura. Entonces tenemos una explosión de colores, de sonidos, con el ritmo de funk, que es súper estable, mezclado con la locura de la salsa dura. Y eso lo hace súper sabroso y muy explosivo.

- ¿Cómo defines esa dualidad de la que habla el título? ¿Cómo dirías que eso define quién eres como artista y persona?

Una de las razones por las que le puse Spanglish es, precisamente, por esa dualidad. Porque en realidad, hay una sola canción entre inglés y español, que es Magic. Pero los demás temas tienen tanto ritmo, tanta mezcla de ritmos. Mezclamos los ritmos clásicos de la Cuba de mi corazón, el son, la guajira, el chachachá, la salsa, con todo lo que tiene que ver con la parte americana de mi alma: el funk, el jazz y el hip-hop. Y esta mezcla es lo que le da esa sabrosura a mi música. Yo siento que, si mi música si fuera completamente tradicional, no tuviera la sabrosura que tiene.

Soy un producto de Miami cien por ciento. Nací en Cuba, llegué acá con casi veinte años, pero ya llevo veinte años acá. Me siento mitad cubana y mitad americana. Quien lleva mucho tiempo en Miami, sabe que aquí hay un back and forth (pa’tras y pa’lante) entre el inglés y el español, entre la comida cubana y la americana. Y todo se mezcla en un concepto país.

- ¿Qué historia personal cuentas en Spanglish que quizá no contaste en discos anteriores?

Bueno, tengo una canción que es de despecho. Es la primera vez que escribo una canción de despecho, porque mi vida amorosa es muy feliz. Presencié una pelea en público entre dos amigos que son pareja. Fue una situación bastante complicada y vergonzosa. Y yo pensaba que la persona que estaba recibiendo la descarga (la pelea) la estaba pasando peor que la que la estaba dando.

Fue un momento muy inspirador, es que tengo memoria fotográfica, gracias a Dios, y las cosas se me quedan grabadas. Entonces cuando salí de ahí automáticamente me vino a la mente la canción Quiero olvidar que alguna vez soñé a tu lado.

- ¿En qué encuentras inspiración?

En todo lo que me rodea, en las personas, en los sentimientos. Analizo mucho la parte sentimental. Analizo mucho cómo algo que digo puede hacer sentir a los demás y cómo puedo expresar lo que siento en una canción. Me encanta pensar en esas cosas, porque, a veces, la canción nace con su ritmo, con su esencia. O sea, yo no escribo una canción y después decido si será una salsa, un bolero o un changüí. No funciona así.

Así es mi proceso creativo. Cuando tengo una idea, ya viene con ciertos patrones. Y siempre me lleva hacia donde cabe.

- ¿Hay alguna canción que consideres el corazón del disco?

Magic, y está inspirada en la conexión entre los seres humanos, en ese sentimiento bonito que una persona puede despertar en otra. Esta canción habla de esa atracción que sienten dos personas, pero no se lo dicen.

- ¿Cómo logras que todos esos sonidos convivan en este álbum de manera orgánica?

Todo lo que escribo o produzco lo hago tomando en cuenta cómo va a funcionar cuando lo presentemos en vivo. Me parece que es necesario, porque me parece que al público le pasa igual que a mí, que me aburre mucho cuando un género se repite una y otra vez. Yo soy hiperactiva y necesito ese cambio, que lo que yo cante no sea el mismo ritmo canción tras canción. En este disco tengo un merengue por primera vez.

- ¿Cómo definirías a un buen disco?

Desde el punto de vista de la productora, no de la artista, creo que un buen disco debe ser rico en las canciones. No le prestamos mucha atención a eso, pero yo creo firmemente que todo empieza con una buena canción. No hay disco sin una buena canción. Y una buena canción debe tener una buena letra, que sea pegajosa o lo que sea, pero que transmita un sentimiento, que enganche, de ganas de bailar, de repetirla y te haga sentir bien, eso para mí es lo primero.

Después vamos a la otra parte. Deber ser una melodía única o pegajosa o una cosa que esté interesante. Yo siempre estoy buscando alguien que tenga una idea fresca y diferente, porque en estos tiempos todo se parece mucho. Entonces escuchas que una canción tiene la misma melodía que otra.

- ¿Qué dirías que hace tu música a todo lo demás que se está escuchando?

Bueno, lo primero es que no lidio con malas letras, ni con malas palabras ni con obscenidad. A mí me parece que la música es para disfrutarla, para sentirla bonito y transmita sentimientos lindos. No creo que debamos a ese extremo de la agresividad ni la vulgaridad. Para ser un artista, un intérprete, debes trabajar la voz, que es tu instrumento. Hay que respetar al público que te está escuchando.

- ¿Y crees que el público de hoy en día esté más abierto a escuchar propuestas musicales que rompen barreras de género?

Yo creo que sí, que el oído es para todo. Y creo que el público acepta lo que le presentes. Entonces, hay personas a quienes, a veces, eso les da miedo. Pero yo lo entiendo porque ser original tiene un precio. Hay personas que no van a escuchar mi música porque está muy mezclada o porque es tradicional, o por un montón de razones. Si hiciera música súper comercial o mis letras tuvieran malas palabras, de repente fuera más popular.

Nada garantiza el éxito. Si ahora hago una canción súper fea, con malas palabras y me desnudo, eso no es garantía de éxito. Entonces, vamos a hacerlo bonito, respetando y dando gracias a quienes forjaron esta música y la han llevado a lo que es hoy la música cubana. Así que nunca haría nada que bajara mis estándares

- ¿Como compositora y productora de este disco, ¿cuán importante fue cuidar cada detalle del proceso creativo?

Me tardé 11 años para que saliera este disco, porque quería cuidar hasta el último detalle de todas las canciones. Yo estuve presente en todo momento, en todas las grabaciones, edité todo. Quise hacer todo yo para después no poder culpar a nadie. La culpa es toda mía y de mi esposo.

- ¿Con cuál mensaje quisieras que se quede quien escuche Spanglish?

Creo que sigo con mi mismo mensaje que llevo repitiendo desde 2013: No paren. Y, esta vez, no paren de sonreír, de soñar; por favor, no paren de bailar.

Leslie Cartaya presenta Spanglish en un concierto gratuito el 18 de junio, a las 7 pm, en el Koubek Center, en Miami.