Historia de Dolly Parton llega a Broadway como nuevo musical

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Dolly: A True Original Musical, basado en la vida de la leyenda de la música country y filántropa Dolly Parton, se estrenará en Broadway este invierno tras su estreno mundial en Nashville el año pasado, según anunciaron los productores.

Las funciones previas comenzarán el 7 de diciembre en el Teatro St. James de Nueva York, y el estreno oficial será el 19 de enero de 2027 (coincidiendo con el 81.º cumpleaños de Parton).

Dirigido por el ganador del premio Tony, Bartlett Sher, el espectáculo narra el ascenso de la superestrella ganadora del Grammy, siguiendo la trayectoria de la Barbie de los Bosques "desde la cima de las Montañas Humeantes hasta la cima del mundo", según la sinopsis. Sigue los sueños, los contratiempos y los triunfos que ayudaron a convertir a Parton en una de las estrellas más perdurables de la música.

"Toda mi vida ha sido un musical. Una gran ópera, en realidad, y estoy deseando presentársela en Broadway", declaró Parton en un comunicado (...) Espero que disfruten viéndolo tanto como yo he disfrutado de vivirlo.”

Parte de la obra

Los grandes éxitos de Parton —como I Will Always Love You, Jolene, Coat of Many Colors y 9 to 5— conformarán la banda sonora, que se completará con nuevas canciones que la cantautora escribió especialmente para el espectáculo.

También escribió el libreto, en colaboración con Maria S. Schlatter, ganadora de dos premios Emmy.

La producción de Broadway llega tras un estreno con entradas agotadas en Nashville, que se convirtió en la producción más exitosa en la historia del Centro Fisher para las Artes Escénicas de la Universidad de Belmont.