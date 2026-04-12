"Euphoria" regresa con 3ra temporada: fechas y horario de nuevos episodios

Escena del tráiler de la tercera temporada de la serie Euphoria.

lMIAMI.- La trama de Euphoria continúa más de cuatro años después del final de la segunda temporada. La serie de HBO ganadora del Emmy — del guionista y director Sam Levinson— vuelve para seguir los pasos de Rue (Zendaya) y sus antiguos compañeros de clase tras un salto temporal de cinco años.

"Cinco años nos parecieron un punto de partida natural, ya que, si hubieran ido a la universidad, a estas alturas ya habrían terminado sus estudios", comentó Levinson en diciembre, según informó Variety.

"Retomamos la historia de Rue al sur de la frontera, en México; allí se encuentra endeudada con Laurie [Kelly] e intenta idear formas muy ingeniosas de saldar su deuda. Los espectadores también se reencontrarán con otros personajes, entre ellos Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), así como con Jules (Hunter Schafer), Maddy (Alexa Demie) y Lexi (Maude Apatow), entre otros.

Calendario de estreno de la 3ra temporada

Al igual que las dos temporadas anteriores, la tercera temporada de Euphoria constará de ocho episodios.

"Quería crear un mosaico de estos personajes marginados y de personas que se encontraban en los márgenes, que lidiaban con la adicción y las inseguridades. Eran personajes que, a mi parecer, resultaban muy ricos y de los que realmente podía sacar mucho partido; así es como lo construí", dijo el director de la serie a The Hollywood Reporter.

"Es una temporada televisiva bastante amplia y realmente nos permitió profundizar en estos personajes", añadió.

Horario de estreno

A partir del 12 de abril, se estrenará un episodio cada domingo hasta el 31 de mayo, a las 9 pm

"Euphoria me abrió el corazón de par en par. Rue me enseñó muchísimo sobre la vida, dijo Zendaya en The Drew Barrymore Show.

"Quiero decir, ese equipo también me ha visto crecer. Le debo muchísimo a esa serie. Rue me enseñó mucho sobre la empatía y sobre la redención. Me enseñó mucho, y estoy muy agradecida por todo ello, agregó la protagonista sobre el personaje que le valió dos premios Emmy.