Blake Lively llama a Ryan Reynolds a testificar en juicio contra Justin Baldoni

Blake Lively y Ryan Reynolds asisten al estreno mundial de "Deadpool & Wolverine" en el Teatro David H. Koch el 22 de julio de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Blake Lively ha citado a su esposo, Ryan Reynolds , para que declare como testigo a medida que su batalla legal contra Justin Baldoni avanza, reportó People.

En un nuevo documento judicial presentado el sábado 11 de abril, Lively, de 38 años, identificó a los testigos que desea que el jurado escuche antes de que den comienzo el próximo mes al juicio que involucra a los protagonistas de It Ends with Us.

POLÉMICA Juez desestima 10 de 13 alegatos de la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni

Se espera que Lively preste declaración, junto con Reynolds, de 49 años, y Baldoni, de 42.

Según el documento, se prevé que Reynolds testifique sobre la producción y promoción de la película, así como sobre las presuntas represalias y los daños que constituyen el eje central del caso.

La lista de testigos en el caso incluye también a las coprotagonistas de Lively, Jenny Slate e Isabela Ferrer, así como a su hermana, Robyn Lively.

Asimismo, figuran la expublicista de Baldoni, Stephanie Jones; su antigua copresentadora de pódcast, Liz Plank; y su ejecutiva de relaciones públicas para gestión de crisis, Melissa Nathan.

Colleen Hoover, autora de la novela en la que se basa la película, también podría testificar.

Más allá de los actores principales de la película, la lista se extiende a figuras de las relaciones públicas y líderes empresariales, entre ellos la publicista Jennifer Abel y el estratega digital Jed Wallace, así como Steve Sarowitz, quien cofundó Wayfarer Studios junto con Baldoni.

Además, podrían testificar varios peritos, cuyos testimonios versarán sobre el daño moral, las prácticas laborales y la actividad en las redes sociales.

Lively reclama una indemnización económica sustancial. Según consta en la demanda, su equipo legal estima que el monto total de los daños compensatorios oscila entre 142 millones y casi 300 millones de dólares.