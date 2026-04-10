Programación del Miami Film Festival este viernes 10 de abril

MIAMI.- Este viernes 10 de abril, el Miami Film Festival del Miami Dade College enciende sus proyectores para dar inicio a una vibrante jornada de su 43ª edición, con una ambiciosa programación que se extiende hasta el 19 de abril, que consolidará a la ciudad como el epicentro del cine global.
El festival presentará más de 160 películas provenientes de 45 países, ofreciendo desde estrenos mundiales hasta producciones locales que capturan la esencia de Miami. DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la programación del día:
Programación del viernes, 10 de abril
6:30 p.m. | A Life Illuminated
9:00 p.m. | Theydream
7:30 p.m. | Revolution's Daughter
- MDC Wolfson / Chapman Center
7:30 p.m. | In Conversation with Matt Bomer: Happy Sad Confused Live Podcast
8:00 p.m. | An instrumental start - A model for the nation
- Silverspot Cinema / Room 12
6:15 p.m. | The Christophers
9:00 p.m. | Leviticus
- Silverspot Cinema / Room 13
6:30 p.m. | Erupcja
8:30 p.m. | The Gymnast
7:30 p.m. | Adult Children