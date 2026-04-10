viernes 10  de  abril 2026
Programación del Miami Film Festival este viernes 10 de abril

Se presentarán más de 160 películas provenientes de 45 países, ofreciendo desde estrenos mundiales hasta producciones locales que capturan la esencia de Miami

El Miami Film Festival de Miami Dade College anunció oficialmente la programación de su 43ª edición

Cortesía / Miami Film Festival
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este viernes 10 de abril, el Miami Film Festival del Miami Dade College enciende sus proyectores para dar inicio a una vibrante jornada de su 43ª edición, con una ambiciosa programación que se extiende hasta el 19 de abril, que consolidará a la ciudad como el epicentro del cine global.

El festival presentará más de 160 películas provenientes de 45 países, ofreciendo desde estrenos mundiales hasta producciones locales que capturan la esencia de Miami. DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la programación del día:

Programación del viernes, 10 de abril

  • Coral Gables Art Cinema

6:30 p.m. | A Life Illuminated

9:00 p.m. | Theydream

  • Koubek Center

7:30 p.m. | Revolution's Daughter

  • MDC Wolfson / Chapman Center

7:30 p.m. | In Conversation with Matt Bomer: Happy Sad Confused Live Podcast

  • Olympia Theater

8:00 p.m. | An instrumental start - A model for the nation

  • Silverspot Cinema / Room 12

6:15 p.m. | The Christophers

9:00 p.m. | Leviticus

  • Silverspot Cinema / Room 13

6:30 p.m. | Erupcja

8:30 p.m. | The Gymnast

  • The Bill Cosford Cinema

7:30 p.m. | Adult Children

