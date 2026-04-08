Sydney Sweeney aparece junto a Scooter Braun en estreno de "Euphoria"

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

MIAMI.- Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron fotografiados saliendo de una fiesta posterior al estreno de la tercera temporada de Euphoria en Los Ángeles, tomados de la mano. La actriz , de 26 años, fue fotografiada saliendo de la fiesta posterior en el Chateau Marmont de West Hollywood, de la mano del controversial ejecutivo.

En las fotos de la salida, se podía ver a Sweeney muy cariñosa con Braun, con ambas manos entrelazadas con las de él mientras salían del hotel de lujo.

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Sweeney y Braun comenzaron su relación en septiembre de 2025, tras haberse conocido unos meses antes en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, Italia. A finales de mes, la pareja fue vista tomada de la mano en Los Ángeles al salir de una galería de arte junto a algunos amigos.

Mientras que Braun estuvo casado con Yael Cohen desde 2014 hasta su separación en 2021 y su posterior divorcio en 2022, Sweeney puso fin a su compromiso con el empresario Jonathan Davino en marzo de 2025, tras aproximadamente siete años juntos.

Aunque la actriz de Housemaid y el productor musical han recibido algunas reacciones negativas por su nueva relación, una fuente exclusiva reveló a People en enero que Braun no se inmuta ante nada de esto.

"Sydney y Scooter están totalmente seguros y cómodos en su relación, y no hay problemas de confianza (...) Su relación está más fuerte que nunca y están en un gran momento".