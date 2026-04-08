miércoles 8  de  abril 2026
CELEBRIDADES

Sydney Sweeney aparece junto a Scooter Braun en estreno de "Euphoria"

En las fotos de la salida, se podía ver a Sweeney muy cariñosa con Braun, con ambas manos entrelazadas con las de él mientras salían del hotel de lujo

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024. &nbsp; &nbsp;

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

 

 

AFP/ Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron fotografiados saliendo de una fiesta posterior al estreno de la tercera temporada de Euphoria en Los Ángeles, tomados de la mano. La actriz, de 26 años, fue fotografiada saliendo de la fiesta posterior en el Chateau Marmont de West Hollywood, de la mano del controversial ejecutivo.

En las fotos de la salida, se podía ver a Sweeney muy cariñosa con Braun, con ambas manos entrelazadas con las de él mientras salían del hotel de lujo.

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Sweeney y Braun comenzaron su relación en septiembre de 2025, tras haberse conocido unos meses antes en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, Italia. A finales de mes, la pareja fue vista tomada de la mano en Los Ángeles al salir de una galería de arte junto a algunos amigos.

Mientras que Braun estuvo casado con Yael Cohen desde 2014 hasta su separación en 2021 y su posterior divorcio en 2022, Sweeney puso fin a su compromiso con el empresario Jonathan Davino en marzo de 2025, tras aproximadamente siete años juntos.

Aunque la actriz de Housemaid y el productor musical han recibido algunas reacciones negativas por su nueva relación, una fuente exclusiva reveló a People en enero que Braun no se inmuta ante nada de esto.

"Sydney y Scooter están totalmente seguros y cómodos en su relación, y no hay problemas de confianza (...) Su relación está más fuerte que nunca y están en un gran momento".

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