Experiencia, justicia y compromiso: La trayectoria legal de Raúl C. De La Heria

Con una sólida trayectoria legal desde 1995, el abogado Raúl C. De La Heria ha dedicado su carrera exclusivamente a la representación de demandantes en casos de lesiones personales, compensación laboral, accidentes portuarios y derecho marítimo. Su labor se ha centrado en la defensa de trabajadores lesionados, consolidándose como una figura reconocida en el ámbito jurídico de Florida y otras jurisdicciones.

El Sr. De La Heria ha ejercido ante tribunales estatales, tribunales administrativos tanto federales como estatales, y ha participado en procesos de arbitraje vinculante en virtud de contratos marítimos. Su profundo conocimiento del derecho laboral y marítimo lo ha posicionado como un referente en su campo, siendo reconocido por su compromiso incansable con la justicia, la ética profesional y la defensa de los trabajadores.

Graduado de la Universidad de Miami en 1984, inició su carrera en el sector bancario y publicitario. Años más tarde, su vocación por la justicia lo llevó a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas, donde obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en 1995.

Tras su graduación, fue invitado a convertirse en socio fundador de un bufete especializado en representar a trabajadores lesionados bajo la ley de Compensación Laboral en el Estado de Florida.

En 2001, fundó su propia firma, ampliando su práctica a otras áreas como lesiones personales, accidentes de tráfico y construcción, derecho marítimo y negligencia.

Una de las contribuciones más significativas del Sr. De La Heria al ámbito legal fue su participación como abogado demandante en el caso Ocean Reef Club, Inc. contra Wilczewski, 99 So.3d 1 (2012).

Raúl C. De La Heria es miembro del Colegio de Abogados de Florida desde 1995 y está admitido para ejercer ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida desde 2003.

Es completamente bilingüe en inglés y español, lo que le permite atender a una clientela diversa con eficacia y cercanía. Su práctica legal se concentra en casos de compensación laboral, accidentes de construcción, accidentes de tráfico, derecho marítimo y del almirantazgo.

Raúl C. De La Heria es miembro activo del Colegio de Abogados de Florida, donde participa en la Sección de Compensación Laboral, y ha formado parte de su Consejo Ejecutivo. También pertenece al Colegio de Abogados de Primera Instancia y ha sido reconocido por su excelencia profesional por instituciones como la Asociación de Abogados Litigantes de América (2004) y Top Attorneys of North America (2016).

En una sociedad donde el trabajador muchas veces queda desprotegido, contar con abogados como Raúl C. De La Heria es una esperanza.

Su historia demuestra que la experiencia, unida al compromiso humano, puede marcar una diferencia real. Porque detrás de cada caso, hay una vida, y detrás de cada vida, alguien que merece ser escuchado y defendido.

Para más información, visite delheria.com (305) 858-2808