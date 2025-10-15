Fabián Tejada expone el poder que transforma tu mente en una máquina de dinero

MIAMI - El reconocido Máster Trainer en Programación Neurolingüística (PNL) e Hipnosis, Fabián Tejada , está transformando la forma en que los latinos entienden su propio potencial. A través de su innovador método, basado en la reprogramación del subconsciente y el desarrollo de la inteligencia emocional, Tejada ayuda a miles de personas a liberarse de creencias limitantes, superar miedos y alcanzar metas que antes parecían imposibles.

Por esta razón, su trabajo sigue impactando a decenas de comunidades latinas alrededor del mundo, además de empresarios, emprendedores y líderes financieros que lo consolidan como el referente latino número uno en ciencias de la mente aplicadas a los negocios.

“Motivar no es transformar”, asegura Tejada, diferenciándose de los cientos de coaches y mentores virales que imperan en redes sociales.

Y es que Fabián es el único hispano que se ha formado directamente con las mayores leyendas de la Programación Neurolingüística mundial, entre ellos Richard Bandler, John Grinder, Tad y Adriana James, Robert Dilts, Michael Hall, Ian McDermott y Anthony Robbins.

“La mayoría de las personas busca inspiración externa, pero el verdadero cambio ocurre cuando reprogramamos la mente para alinearla con nuestros objetivos. Y es que el éxito sostenible no se logra con frases inspiradoras, sino con una transformación profunda de los patrones subconscientes que nos limitan”, afirma el máster trainer, quien, desde su sede en Doral, Florida, impulsa una nueva generación de líderes latinos que comprenden que el éxito no comienza en la acción y los números, sino en la mente.

Del autosabotaje al alto rendimiento

Empresarios que quieren ganar más dinero, pero sienten que no son suficientes. Emprendedores que desean convertirse en grandes vendedores, pero temen al rechazo. Líderes que sueñan con expandir sus empresas, pero no confían plenamente en su equipo.

Estos son solo algunos de los perfiles que cada año llegan a Fabián Tejada en busca de transformación. A través de su Academia de PNL Avanzada, el reconocido conferencista guía a cientos de miles de personas a derribar los programas mentales limitantes que frenan su crecimiento. Su fórmula: reconocer, cambiar y alinear la mente hacia una mentalidad de éxito total.

Con una formación avalada por los creadores de la PNL Avanzada, Tejada ha desarrollado un enfoque práctico, poderoso y medible, que integra hipnosis, neurociencia y técnicas cuánticas para generar resultados reales y sostenibles. Y gracias a su trayectoria y certificaciones únicas, ha fundado la escuela de PNL e Hipnosis más grande en español, donde forma coaches y máster coaches especializados en transformación personal y empresarial.

Por otra parte, sus seminarios y entrenamientos intensivos, tanto presenciales como en línea, reúnen cada año a cientos de profesionales decididos a liberar bloqueos mentales, superar miedos y multiplicar sus resultados.

"El éxito no depende de la suerte, sino del nivel de conciencia con el que diriges tu mente", asegura Tejada.

“Por eso cuando entiendes cómo funciona tu subconsciente, creas tu propia realidad”, acotó el conferencista, que convoca multitudes que se permiten vivir experiencias transformadoras combinando PNL avanzada e hipnosis.

Más sobre Fabián Tejada

Fabián Tejada es Master Trainer en Programación Neurolingüística, experto en hipnosis y transformación personal. Autor de dos libros esenciales para alcanzar tus objetivos, conferencista internacional, empresario y organizador de los congresos de PNL y ciencias del éxito más grandes en Latinoamérica. Co-fundador y CEO de la AHPNL y fundador de la Universidad de PNL, Coaching e Hipnosis (UAHPNL), reconocida como la escuela más grande de este sector en Latinoamérica.

Su podcast, “PNL y Principios para tu Éxito”, cuenta con más de una década de experiencia en América Latina y Estados Unidos.

Destaca por ser el único latino certificado por los fundadores de la PNL Avanzada, lo que le ha permitido entrenar a miles de personas y equipos empresariales en ventas, liderazgo e inteligencia emocional. Desde su sede en Florida, dirige programas presenciales y virtuales enfocados en desbloquear el potencial humano, duplicar resultados y crear nuevas realidades personales y profesionales.