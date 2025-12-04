jueves 4  de  diciembre 2025
Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Aunque aún no se ha definido una fecha para el inicio de las operaciones, los taxis aéreos podrían estar funcionando a partir del próximo verano

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.

GIUSEPPE CACACE/ AFP
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – Miami fue sede de la exhibición del Midnight, un vehículo de despegue y aterrizaje vertical totalmente eléctrico desarrollado por Archer Aviation. La aeronave está diseñada para ofrecer un transporte rápido, silencioso y sustentable, y la presentación permitió a autoridades y público conocer la tecnología que podría transformar la movilidad urbana en el sur de la Florida, sentando además las bases de una futura red de taxis aéreos.

De acuerdo con los fabricantes, el novedoso medio de transporte combina características de avión y helicóptero, alcanzando velocidades de 100 a 150 millas por hora. Según Adam Goldstein, fundador y presidente de Archer, “un viaje que normalmente toma hasta dos horas por carretera podría realizarse en 5 a 10 minutos en el aire.”

Durante la presentación Goldstein destacó que “la tecnología está pensada para un público amplio, con tarifas que eventualmente podrían ser comparables a las de un automóvil”. Además, agregó que “la empresa planea establecer una red de taxis aéreos que conecte puntos estratégicos desde Palm Beach hasta Miami-Dade, incluyendo el estadio Hard Rock.”

El Midnight tiene capacidad para cuatro pasajeros y un piloto, y su operación es relativamente sencilla, basada en la experiencia con automóviles eléctricos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), agencia gubernamental encargada de regular todos los aspectos de la aviación civil en el país, creó recientemente una nueva categoría para aeronaves eVTOL, que hace a esta tecnología más segura y menos ruidosa que los helicópteros tradicionales.

Sobre esta iniciativa, el alcalde Francis Suárez señaló: “Miami siempre apuesta por el futuro y proyectos como este consolidan nuestra posición como capital global de innovación y movilidad”.

Archer Aviation aún no tiene fecha definida para iniciar operaciones, pero la compañía avanza en el proceso de certificación con la FAA. Si todo se cumple según lo previsto, sus taxis aéreos podrían estar funcionando en la región a partir del verano de 2026.

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

