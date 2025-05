Tita Jaramillo, la mujer que impulsa el éxito de artistas latinos

"Desde muy chiquita, junto a mi hermana Alejandra, nos llevamos solo cuatro años de diferencia y siempre nos llamó la atención este mundo. A medida que fuimos creciendo tomamos caminos distintos porque ella tenía el talento evidente de artista, y yo me enfoqué en los negocios, los tratos. Así me fui interesando en la industria (del entretenimiento) por ese lado".

Alejandra Jaramillo, su hermana, y el creador de contenido colombiano Beta Mejía son algunas de las figuras que han alcanzado reconocimiento en la industria hispana en Estados Unidos gracias a la confianza depositada en las estrategias de alto engagement que Tita ejecutó.

Sin embargo, considera que la forma en la que la oportunidad de convertirse en mánager se dio de manera natural.

"Yo vivía en el exterior y regresé a Ecuador. Comencé a ayudar a Alejandra porque ella no se daba abasto en todos los ciclos y su agenda. Después vi la responsabilidad que había detrás de ella como talento, obviamente como hermana y cuánto había que cuidarla. A partir de ahí hicimos algo formal para que yo fuera su mánager y ella mi representada. Algo que se dio de manera fluida se convirtió en lo que es uno de mis trabajos actualmente", enfatizó.

Evolución

La complicidad y el apoyo fraternal le brindó a Tita darse a conocer en la industria, lo que posteriormente le permitió captar nuevo clientes y evolucionar en el área.

"Gracias a mi trabajo con Alejandra, más personas me fueron conociendo en Ecuador. Varias marcas me escribían pidiéndome, a veces, ciertos tipos de influencers, según su target. Trabajé con grandes presentadores de mi país, como Fabiola Véliz. Ahora trabajo con Beta Mejía. Y es un placer, porque, al ser tan talentoso, es muy fácil llevar sus carreras. Fluye todo. Son personas muy predispuestas a trabajar y para mí es muy gratificante ser su mánager".

Tita Jaramillo Tita Jaramillo y su hermana, Alejandra Jaramillo. Cortesía/José Chepe de Villegas

No obstante, calar en un espacio dominado por los hombres no es fácil; pero Jaramillo enfatiza que la clave está en no perder el norte y evolucionar constantemente, siendo fiel a sí misma.

"Creo que la clave, en mí, fue mi deseo de avanzar y mi creatividad innata. Cuando surge un proyecto no paro. Si me traes una idea, yo comienzo a buscar el logo, el posible nombre. Le meto hasta que consigo el producto. Eso, a veces, me ha jugado en contra, porque yo, al querer hacerlo todo de una vez, ir al paso a paso, me planteo la meta y voy haciéndolo, en ocasiones, creo que he podido hacerlo de mejor manera. Pero siendo tan creativa, tan expansiva y soñadora, porque si algo me caracteriza es una manera de soñar imparable, y con la bendición de Dios, he podido lograr los sueños que me he planteado y aquí estamos siempre para aprender y seguir adelante en este mundo".

Un punto importante para Tita ha sido conseguir el equilibrio entre sus responsabilidades laborales y la maternidad, rol que asegura le enseñó a reconocer cuándo debe bajar la guardia.

"Llegaron mis dos hermosos hijos, varoncitos, a calmarme un poco, a ver cuáles son las prioridades. Antes de ellos yo llevaba un tipo de trabajo al que dedicaba cierta cantidad de horas, pero después de ellos debo ser muy organizada con mis agendas y mis tiempos para darle también prioridad a mis hijos. Lo más lindo es que a todos mis negocios los trato como un bebé, les doy el tiempo que se necesita. Agendo los ciclos y doy lo mejor. Luego de un día ajetreado, con tantas actividades y tipos de roles, es hermoso quedar con la satisfacción de que diste lo mejor de ti ese día y saber que al siguiente puedes dar mucho más. Eso es lo que me mantiene de pie y responsable en cada rol de vida".

Sororidad

En este sentido, reflexiona sobre los retos que presentan las mujeres en la industria y señala que soñar en grande es importante, pero también hay que establecer objetivos.

"Que sueñen en grande, que se pongan metas, establezcan objetivos y trabajen a diario, porque de nada vale escribir una meta si tú no haces acciones que te lleven hacia eso. Para todos esos jóvenes que están en medio de sus carreras o en medio de la creación de un emprendimiento, los animo a que se lancen al ruedo y en el medio van a ir aprendiendo, tomando experiencia. Nadie nace sabiendo, con una espalda de experiencia y oportunidades, tú te lo vas armando en el camino".

"Algo que también ha sido clave en mi carrera: en el medio de todo eso, tú, si eres grato y te sientes agradecido por lo logrado, atraes más logros y resultados. A comenzar esa idea, ese proyecto, a lanzarse en eso que quieren trabajar y les prometo que, con la bendición de Dios, en el camino se abren oportunidades, experiencias y desafíos para poder cumplir nuestros objetivos", agregó.