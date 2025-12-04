Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

Originarios del África subsahariana y traídos a Florida como mascotas, los lagartos varanos del Nilo, conocido por Nile monitor en inglés, se han establecido en las áreas de Fort Myers y Palm Beach , lo que convierte el extenso sistema de canales del Sur de Florida en una posible ruta de dispersión.

Especialistas creen que los varanos del Nilo en Florida provienen de animales en cautiverio que fueron liberados de manera intencional o accidental.

Según los investigadores, los varanos del Nilo no son venenosos. Sin embargo, su mordida puede transmitir peligrosas bacterias que poseen en sus bocas, lo que puede provocar infecciones graves.

En una publicación del New-Press, se señala que esta especie invasora en Florida puede trepar, nadar y ser altamente agresiva.

Los varanos del Nilo suelen vivir en la orilla del agua. Pueden nadar y permanecer bajo el agua durante 12 a 15 minutos.

Estos grandes lagartos pueden defenderse con sus dientes, garras afiladas o usando sus colas como látigos. Su tamaño, disposición defensiva y dieta oportunista los hacen potencialmente peligrosos para los humanos y sus mascotas.

En un incidente muy publicitado en enero de 2002, el cuerpo de Ronald Huff fue encontrado en su apartamento en Newark, Delaware, mientras sus siete varanos del Nilo —de hasta seis pies de largo— lo devoraban.

Sin embargo, una autopsia no pudo determinar si los varanos lo mataron, informó entonces The New York Times.

¿Cómo son?

Según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC), los varanos del Nilo son de color verde oliva a negro y tienen rayas de color crema o amarillo en la mandíbula y la cabeza.

Denotan filas de rayas amarillentas en forma de V que comienzan en la base del cráneo y el cuello, las cuales se transforman en bandas o manchas a lo largo del lomo.

Sus colas, ligeramente anilladas, suelen medir 1.5 veces la longitud del cuerpo y están formadas como un timón para facilitar la natación.

Según la FWC, los varanos del Nilo pueden alcanzar 6.5 pies de longitud y pesar hasta 17.8 libras, aunque un adulto típico mide alrededor de cinco pies y pesa cerca de 15 libras.

A los varanos del Nilo les gusta asolearse sobre rocas y ramas, y suelen verse dentro o cerca del agua. Son principalmente activos durante el día. Por la noche, pueden dormir en ramas o sumergidos en el agua durante clima cálido, mientras que en clima frío se refugian en madrigueras.

El informe afirma que estos lagartos son hábiles trepadores y excelentes nadadores. Pueden permanecer bajo el agua de 12 a 15 minutos.

Si ve alguno, por favor contacte a la autoridad estatal al (850) 488-4676.