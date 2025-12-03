jueves 4  de  diciembre 2025
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

El conteo del 80% de las actas le otorga el 40,23% de los votos a Nasralla, del Partido Liberal, frente al 39,68% de Asfura, del Partido Nacional, indicó el CNE

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA - El presentador Salvador Nasralla amplió este miércoles su ligera ventaja sobre el empresario Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, en unas elecciones hondureñas empañadas por fallas técnicas, acusaciones de manipulación y un escrutinio que mantiene en vilo al país.

El conteo del 80% de las actas le otorga el 40,23% de los votos a Nasralla, del Partido Liberal, frente al 39,68% de Asfura, del Partido Nacional, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo nuevamente cuestionado por su lentitud y por interrupciones en la divulgación de datos.

El proceso se ha vuelto más tenso desde la madrugada del lunes, cuando el CNE detuvo la publicación de resultados mientras Asfura llevaba una estrecha ventaja, lo que motivó que Trump advirtiera que habría “consecuencias graves” si Honduras “cambiaba los resultados”.

La difusión se retomó horas después con Nasralla, ligeramente adelante, y este miércoles volvió a sufrir una pausa de tres horas.

"Fallas técnicas"

El CNE atribuye la "irregularidad" del proceso a supuestas "fallas técnicas" de la empresa colombiana ASD, contratada para procesar la información, mientras el recuento manual avanza entre reclamos ciudadanos y denuncias de inconsistencias. La proclamación del ganador podría tardar días en un país donde un solo voto define la presidencia en una única vuelta.

Cualquiera que sea el ganador, las elecciones, en las que también fueron elegidos diputados y alcaldes, marcan el retorno de la oposición tras cuatro años de gobierno de izquierda.

Trump, actor influyente en la contienda, reforzó en los últimos días su apoyo a Nasry Asfura y calificó a Nasralla de "casi comunista" porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Nasaralla, que se define de "derecha", es un exaliado de la presidenta izquierdista y prochavista, Xiomara Castro.

"Aliados del chavismo"

Los comicios representaron un castigo a la izquierda en medio de una polarización que es secuela del golpe de Estado que derrocó en 2009 al expresidente Manuel Zelaya, un liberal que luego se alió con la Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez.

La presidenta Castro, esposa de Zelaya y cercana al régimen venezolano, ha sido criticada por incumplir promesas de empleo y austeridad, y señalada por nepotismo, pues varios de sus familiares ocupan puestos en el gobierno.

La demora del escrutinio prolonga la incertidumbre entre los hondureños, con el país a la espera de una definición oficial mientras crecen los temores de nuevas confrontaciones políticas.

FUENTE: Con información de AFP

