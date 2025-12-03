El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

MIAMI — Hugo "El pollo" Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, confesó en una misiva enviada al presidente Donald Trump que el chavismo ha ejecutado durante dos décadas un entramado criminal basado en narcoterrorismo, espionaje y fraude electoral con el apoyo directo del régimen de La Habana.

La misiva, divulgada en exclusiva por DallaExpressNews, expone con detalle el funcionamiento interno del aparato criminal que, según Carvajal, controla Venezuela desde hace años.

PRESIÓN Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

En la carta dirigida a Trump, el general en retiro se presenta: “Mi nombre es Hugo Carvajal Barrios. Durante muchos años fui un alto funcionario del régimen venezolano… Hoy me encuentro preso en una cárcel estadounidense porque me declaré voluntariamente culpable de los delitos que se me imputan: conspiración de narcoterrorismo”, inicia la carta dirigida al “señor presidente Trump y al pueblo de los Estados Unidos”.

Carvajal asegura que su intención es revelar toda la verdad para alertar sobre la magnitud de la amenaza que, afirma, representa el régimen venezolano para la seguridad nacional de Estados Unidos. “Rompí públicamente con el régimen de Maduro en 2017… actué con la más firme convicción de desmantelar el régimen criminal de Maduro y devolver la libertad a mi país”, según expresa en el documento con fecha de 2 de diciembre de 2025.

Narcoterrorismo como política de Estado

El exhombre fuerte del chavismo admite en su carta haber sido "testigo directo" de cómo el gobierno de Hugo Chávez se transformó en una organización criminal que hoy dirigen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen.

"El propósito de esta organización, hoy conocida como el Cártel de los Soles, es usar las drogas como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción ni obra solo de traficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos", afirma.

Añade que este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, operativos cubanos y Hezbolá.

También expone que para ese fin, el régimen de Caracas les ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad para que estas organizaciones terroristas operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos.

Exportación del crimen y el Tren de Aragua

Carvajal detalla que el origen y expansión del Tren de Aragua no es resultado del caos, sino una política deliberada. “Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender ‘la revolución’ a cambio de impunidad”, afirma.

"Estuve presente cuando se tomaron las decisiones de organizar y armar bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como Tren de Aragua".

Y apunta directamente a Maduro, al señalarlo como el responsable de profundizar esa estrategia enviando bandas al exterior, especialmente cuando “la política de fronteras abiertas de la Administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris se hizo ampliamente conocida; aprovecharon la oportunidad para enviar a estos operativos a Estados Unidos.

En este sentido, afirmo que el régimen de Maduro ordenó a los líderes de estas bandas enviar miles de sus miembros fuera del país. "Esto se coordinó a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Servicio Penitenciario, la Guardia Nacional y las fuerzas policiales nacionales", aseveró.

El "Tren de Aragua" se convirtió en el más efectivo y de mayor crecimiento. "Ahora --el régimen de Maduro-- tiene personal obediente y armado en territorio estadounidense. Para financiar sus operaciones, se les ordenó explícitamente seguir secuestrando, extorsionando y matando. Cada delito que cometen en su suelo es un acto ordenado por el régimen".

Y fue enfático al señalar que las células terroristas “llegaron a Estados Unidos obedeciendo órdenes directas del régimen”. El Tren de Aragua fue designado grupo terrorista por la Administración del presidente Donald Trump.

Espionaje y penetración en EEUU

En este sentido, la carta de El Pollo al mandatario estadounidense apunta también a Rusia. "Estuve presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponerle a Hugo Chávez intervenir los cables submarinos de internet que conectan la mayor parte de Sudamérica y las islas del Caribe con Estados Unidos, con el propósito de penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense. En 2015 advertí a Maduro que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara un puesto de escucha secreto en la isla La Orchila algún día atraería bombas estadounidenses", y añadió que la respuesta de Maduro fue ignorarlo.

"Durante veinte años, el régimen venezolano envió espías a su país", y advirtió que "muchos siguen allí, algunos disfrazados de miembros de la oposición venezolana".

La inteligencia cubana me mostró sus redes dentro de sus bases navales de la costa este. Presumían de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de los cuales hoy son políticos de carrera. Diplomáticos estadounidenses y oficiales de la CIA fueron pagados para ayudar a Chávez y a Maduro a mantenerse en el poder. Estos estadounidenses actuaron como espías para Cuba y Venezuela, y algunos siguen activos hasta el día de hoy, de acuerdo con Carvajal, pero no mencionó nombres.

El rol de Smartmatic: Manipulación electoral

En la carta hizo serias acusaciones contra la polémica empresa tecnológica de votación Smartmatic, encargada de la provisión y soporte para el conteo de votos electrónicos, que presta servicio a organismos electorales de al menos 40 países. Desde 2004 hasta 2017 esta empresa prestó sus servicios en 14 elecciones venezolanas durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Sobre los procesos electorales, Carvajal vincula directamente al régimen con la arquitectura de la empresa de conteo de votos. Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto derivó en un instrumento para mantener al régimen en el poder para siempre. Lo sé porque yo mismo coloqué al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su cargo, y este me reportaba directamente".

Afirma que la tecnología fue exportada a otros países, incluidos Estados Unidos, y que operativos chavistas mantienen contacto con funcionarios y empresas del sistema electoral estadounidense.

"El sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho. Esta tecnología fue posteriormente exportada al extranjero, incluido Estados Unidos. Operativos del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación dentro de su país. No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero sí afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con ese software, y que se ha usado para hacerlo".

Carvajal respalda las políticas de Trump

En su conclusión, el exjefe de inteligencia defiende las acciones del presidente Donald Trump y advierte sobre la magnitud de la amenaza. “El régimen al que serví no es simplemente hostil: está en guerra con ustedes”, afirma. Añade que “las políticas del presidente Trump… no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza”.

Carvajal asegura estar dispuesto a cooperar con las autoridades estadounidenses: “Permanezco listo para proporcionar detalles adicionales sobre estos asuntos al gobierno de los Estados Unidos”.

La carta agrega un nuevo elemento a las denuncias internacionales sobre la estructura criminal que sostiene al régimen venezolano y refuerza los cuestionamientos sobre su alcance regional y capacidad de operación dentro de Estados Unidos.

"Estructura de inteligencia del chavismo"

Carvajal, extraditado desde España en 2022, fue durante más de una década uno de los hombres más influyentes de la estructura de inteligencia del chavismo. Para las agencias de seguridad estadounidenses, su testimonio es crucial para desentrañar el funcionamiento interno del Cartel de los Soles, una red que Washington vincula directamente con el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con los expedientes judiciales, el exfuncionario habría actuado como facilitador logístico de rutas aéreas y marítimas, además de enlace entre militares venezolanos y la guerrilla colombiana para el transporte de drogas.

FUENTE: Con información de Dallaexpresnews