martes 29  de  septiembre 2026
INSPIRACIÓN

Fanny Finzi: la empresaria que apuesta a que el talento mexicano puede competir con el mundo

De un pequeño negocio en Tequisquiapan a proyectos de expansión internacional: la historia de una empresaria convencida de que el talento mexicano no tiene techo

Fanny Finzi.

Fanny Finzi.

Cortesía
Por ANA ALVAREZ

Hay una pregunta que sigue rondando el debate empresarial mexicano: ¿puede un profesional o una empresa nacida en México competir, de tú a tú, con los mejores del mundo? Para la empresaria Fanny Finzi, la respuesta no es una hipótesis.

Es una convicción que ha construido, paso a paso, desde sus primeros años como emprendedora hasta los proyectos internacionales que hoy encabeza junto con su equipo de socios.

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Su historia empieza lejos de cualquier corporativo. A los 18 años, sin experiencia previa en el mundo de los negocios, abrió dos pequeños restaurantes en Tequisquiapan. No fue un plan calculado para conquistar mercados globales: fue el primer paso de una carrera que, con el tiempo, la llevaría a liderar un grupo de empresas, entre ellas AS7 Business Planning, Milano Financiera Group y B1 Soft, con proyectos que hoy cruzan fronteras.

“Creo firmemente que el talento empresarial mexicano tiene la capacidad de competir a nivel global”, afirma Finzi. “Creo firmemente que el talento empresarial mexicano tiene la capacidad de competir a nivel global”, afirma Finzi.

En la actualidad, su visión empresarial se extiende hacia proyectos de innovación financiera, activos digitales y expansión hacia nuevos mercados. No es una frase optimista sin sustento: es la conclusión de alguien que ha visto, de cerca, tanto el potencial como los pendientes del ecosistema empresarial mexicano.

Porque para Finzi, competir globalmente no es simplemente cuestión de ambición. Es, sobre todo, cuestión de preparación. Antes de pensar en crecer hacia otros mercados, insiste, las empresas mexicanas necesitan profesionalizar su operación: ordenar procesos, fortalecer su gobierno corporativo, contar con información financiera confiable y construir estructuras que puedan sostener ese crecimiento sin perder el control del negocio.

Tecnología, planeación y estructura son, en su lectura, las tres herramientas que marcan la diferencia entre una empresa que sueña con internacionalizarse y una que realmente puede lograrlo. No se trata de improvisar sobre la marcha, sino de construir, desde el principio, los cimientos que permitan operar con la misma solidez en México que en cualquier otro país del mundo.

“Mi liderazgo femenino no tiene fronteras; la visión, la preparación y la determinación trascienden cualquier territorio”, agrega, en una idea que resume tanto su propia trayectoria como el mensaje que quiere dejar a otros profesionales y empresarios mexicanos: el origen no determina el alcance.

Esa convicción no la construye sola. Junto con un equipo de socios que combina especialidades fiscales, financieras y tecnológicas, Finzi ha ido tejiendo un grupo de empresas donde cada proyecto refuerza al siguiente: la disciplina de AS7 Business Planning, la mirada financiera de Milano Financiera Group y el desarrollo tecnológico de B1 Soft conviven bajo una misma apuesta de fondo, la de demostrar que el talento mexicano, cuando se organiza y se prepara, no tiene techo.

Su mensaje, de cara a los próximos años, es tan sencillo como poderoso: México tiene el talento, la creatividad y la capacidad de trabajo para competir en cualquier mercado del mundo. Lo que falta, dice, no es potencial. Es la decisión de prepararse en serio para aprovecharlo.

La historia de Fanny Finzi continuará contándose en distintos foros internacionales, como parte de una gira que busca, precisamente, eso: mostrarle al mundo que el talento mexicano ya está listo para competir de igual a igual.

Sobre Fanny Finzi

Fanny Finzi es empresaria mexicana. Junto con su equipo de socios, encabeza un grupo de empresas que incluye AS7 Business Planning, Milano Financiera Group y B1 SoB, con proyectos de innovación financiera, activos digitales y expansión hacia nuevos mercados internacionales.

Más información en Instagram: @fannyfinzi.

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