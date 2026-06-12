viernes 12  de  junio 2026
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Carlos Felipe León y Ricardo Pacheco, el talento latino en "Toy Story 5"

Entrevista al director de iluminación artística y al director técnico de sombreado de personajes, que integran el equipo de animadores de Toy Story 5

Toy Story 5 confronta a nuestros juguetes favoritos con la tecnología.&nbsp;&nbsp;

"Toy Story 5" confronta a nuestros juguetes favoritos con la tecnología.  

Cortesía/ Pixar
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
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MIAMI.- El 19 de junio abre en cartelera Toy Story 5, la nueva entrega de la franquicia animada de Pixar. La película trae de regreso a todos los entrañables personajes de sus entregas anteriores (interpretados por leyendas del cine) como Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Rex (Wallace Shawn) y Slinky Dog (Blake Clark), entre muchos otros, además de incorporar nuevos juguetes cuyas voces estarán a cargo de personalidades variopintas como Greta Lee, Conan O´Brien y Matty Matheson.

Esta vez, la historia se centra en el cambio que generará en la vida de Bonnie la utilización de la tecnología y cómo esto afectará su relación con sus juguetes favoritos.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Carlos Felipe León (Lighting Art Director) y Ricardo Pacheco (Character Shading Technical Director), parte del talento latino presente en Toy Story 5 sobre cómo se incorporaron al equipo de Pixar, su trabajo en otras producciones del estudio, sus responsabilidades en esta quinta entrega de la franquicia, como el diseño de la iluminación, color, atmósfera; el realismo de los personajes a través de las texturas que les dan formas, el proceso de hacerlos ver "más viejos" y la evolución de los software que utilizan.

Asimismo, recordaron su primer encuentro con Toy Story en la pantalla grande y qué los motivó a dedicarse al mundo de la animación.

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