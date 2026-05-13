miércoles 13  de  mayo 2026
RECONOCIMIENTO

Felipe González a María Corina: "Te mereces el Nobel porque nunca has luchado de manera mercenaria, en tu beneficio"

Felipe González aseguró que la lucha por la libertad "no es patrimonio de una ideología" y depende de la "convicción profunda" en los "valores de la democracia"

El expresidente del Gobierno Felipe González el 13 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España).&nbsp;

El expresidente del Gobierno Felipe González el 13 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). 

María José López / Europa Press

El expresidente del Gobierno, Felipe González, aseguró que la líder de la oposición en Venezuela María Corina Machado se merece el Premio Nobel porque nunca ha luchado de manera mercenaria en su beneficio tuyo.

"María Corina, te mereces el Premio Nobel por tu lucha por la libertad y te lo mereces más porque nunca has luchado de manera mercenaria en beneficio tuyo. Lo ha sacrificado todo, la familia, la seguridad, tu bienestar, tu libertad. Hay pocos, pocos casos en que los eso sea tan claro y tan relevante", ha señalado.

Igualmente, aseguró en que la lucha por la libertad "no es patrimonio de una ideología" y depende de la "convicción profunda" en los "valores de la democracia".

Las palabras fueron ofrecidas por Felipe González en un evento celebrado en Madrid, donde la Premio Nobel se reunió con representantes de los diferentes partidos democráticos que hacen vida en España.

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FUENTE: Con información de Europa Press

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