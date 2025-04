Flor Sosa revela los 3 errores más comunes de los nuevos emprendedores y cómo evitarlos

Recientemente, fue elegida finalista del Premio Unlock Her Future 2024 y ha participado en prestigiosos programas de mentoría en la Universidad Tecnológica de Monterrey, así como en formaciones en Miami, San Pablo y Madrid. Con este perfil, Flor Sosa comparte su experiencia sobre los tres errores más comunes que cometen los nuevos emprendedores y cómo pueden evitarlos.

1. Subestimar la importancia del networking

De acuerdo con Flor, muchos creen que una gran idea y una fuerte ética de trabajo son suficientes para triunfar, pero en realidad, las conexiones y relaciones son vitales para el crecimiento de un negocio.

“Hasta cierto punto podés hacer las cosas por tu cuenta, pero también necesitas rodearte de personas con experiencia y conocimientos que complementen tus habilidades. Asistir a eventos, formar parte de comunidades empresariales y establecer relaciones con mentores me abrió puertas que jamás imaginé”, mencionó Flor.

Para evitar este error, Flor recomienda a los emprendedores invertir tiempo en construir una red sólida de contactos e intentar ocupar rol en la toma de decisiones “En mi país, la articulación del espacio público y privado es fundamental para ampliar los desafíos profesionales, por eso desde muy joven me postulé para ocupar cargos en Cámaras y Federaciones empresariales y donde no existían roles ocupados por mujeres he sido la primera, hasta llegar a directora, inclusive”, agregó la empresaria.

Participar activamente en eventos de la industria, foros nacionales, internacionales, es esencial. Además, las plataformas digitales pueden ser herramientas poderosas para conectar con profesionales que pueden ofrecer asesoría y oportunidades de colaboración. Nadie invita, hay que salir a buscar y levantar la mano sobre estar abierto o disponible.

2. No adaptarse a los cambios tecnológicos

Desde hace años, no mantenerse al día con las tendencias tecnológicas puede ser un gran obstáculo para los emprendedores. Flor Sosa, quien ha hecho de la tecnología una de sus aliadas, enfatiza la importancia de integrar soluciones digitales e innovadoras en las operaciones diarias de cualquier negocio.

“El mercado cambia rápidamente y la tecnología avanza a pasos agigantados. Los emprendedores que no se adaptan a estas transformaciones se quedan atrás”, afirma Flor.

"Desde la automatización de procesos hasta el marketing digital, es crucial estar al tanto de las últimas herramientas y tendencias. De un viaje a Alemania me vine con un robot que terminó siendo el primero de mi país para uso en industria farmacéutica. Muchos pensarían que era innecesario, yo la vi, invertí, aposté y marqué la diferencia.

Para evitar quedarse rezagados, Flor sugiere a los emprendedores invertir en capacitación tecnológica y estar abiertos a la innovación. Utilizar software de gestión empresarial, plataformas de e-commerce y herramientas de análisis de datos puede mejorar significativamente la eficiencia y competitividad de un negocio.

3. Desestimar la importancia de una sólida estrategia financiera

Otro error común entre los emprendedores es no dar suficiente importancia a una planificación financiera robusta. Flor, con su formación en Finanzas y experiencia internacional, destaca que una gestión financiera efectiva es crucial para la sostenibilidad y el crecimiento de cualquier emprendimiento.

“Muchos emprendedores se enfocan tanto en la idea y en la creación del producto que olvidan lo esencial que es tener un plan financiero bien estructurado. Esto incluye desde la proyección de ingresos y gastos hasta la búsqueda de financiamiento adecuado y la gestión de riesgos”, explica Flor Sosa.

Para evitar caer en este error, Flor aconseja a los emprendedores desarrollar un plan financiero detallado desde el inicio. “Es fundamental estar preparados para imprevistos y tener un fondo de emergencia que permita manejar situaciones inesperadas sin comprometer la viabilidad del negocio, a la vez de formarse en cómo conseguir venture capital o fondos semilla”, agregó.

A la fecha, Flor Sosa ha recibido diversos premios por su trabajo, incluyendo el “Compromiso por la Educación Emprendedora” de Fundación Junior Achievement; “Liderazgo en el impulso de mujeres” de la Secretaría para la Igualdad de Género del Gobierno de Argentina; “Joven Líder” en el marco de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes en Buenos Aires y “Embajadora WEF” que reconoce e impulsa mujeres en el mundo de los negocios. Con su experiencia, generación de comunidad y presencia en redes sociales, Flor continúa siendo una guía para quienes desean lograr inspiración e incursionar en el mundo empresarial con foco en igualdad de género e innovación tecnológica.