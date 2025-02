Tres estrategias clave para dueños de negocios en Miami en 2025

Por: Guillermo Diaz, consultor sénior de negocios, Chase for Business

El panorama de las pequeñas empresas está en constante cambio, y Miami no es la excepción. En el último año, las empresas se han enfrentado desafíos económicos como la inflación y el aumento de costes. Sin embargo, según el Business Leaders Outlook de JPMorganChase del 2025, el 75% de los líderes empresariales de Florida son optimistas sobre la economía local, una cifra más favorable que el promedio nacional del 59%. Esto, combinado con la dinámica única del mercado de Miami, crea tanto oportunidades como desafíos para los dueños de negocios locales. Basándome en mi trabajo como consultor comercial sénior de negocios con Chase, que me permite trabajar con emprendedores de diversos sectores, comparto tres consejos para ayudar a que tu negocio prospere.

Reconexión con su propósito

El nuevo año es un momento ideal para reflexionar y la renovación. En conversaciones recientes con emprendedores de diferentes industrias, he descubierto que las empresas con un claro sentido de propósito no solo enfrentan los desafíos de manera efectiva, sino que también construyen una lealtad más fuerte con sus clientes. Tu propósito debe guiar las decisiones financieras clave, ya sea al adquirir nuevas materias primas, gastar fondos o invirtiendo.

Para los dueños de negocios en Miami, reevaluar su propósito debe ser más que un ejercicio anual, sino debe considerarse una necesidad estratégica. Ya sea que seas una startup o un negocio consolidado, revisar tu declaración de misión y recalibrar tus ofertas puede revelar oportunidades de crecimiento e innovación. Con el 53% de las empresas planeando lanzar nuevos productos o servicios en 2025, es esencial asegurarse de que estos se alineen con tu propósito central.

Para algunos emprendedores, el propósito se trata de crear experiencias significativas, como una heladería comprometida a "hacer la vida más dulce, un helado a la vez". Otros definen su misión a través del impacto que dejan, como un negocio de fotografía dedicado a "capturar los momentos que atesorarás mañana". Ya sea que tu propósito sea emocional, centrado en fomentar la conexión y la alegría, o esté orientado a objetivos, como convertirte en el proveedor líder en tu industria, asegurar que cada decisión empresarial refleje tu misión es la clave para el éxito a largo plazo.

Dominar tus números

A menudo, los dueños de negocios comienzan el nuevo año enfocados en impulsar las ventas o aumentar la clientela, pero a menudo olvidan que las prácticas de cobro, la facturación a tiempo y el seguimiento de pagos pueden impactar significativamente sus resultados. Al planificar para 2025, comprender el rendimiento financiero de 2024 te ayudará a proporcionar claridad financiera y sentar las bases para un crecimiento sostenible.

Se recomienda que los dueños de negocios en Miami se concentren en métricas clave como los estados de ganancias y pérdidas, el flujo de caja y los indicadores clave de rendimiento específicos. Dado que el 65% de las empresas medianas anticipan mayores ganancias este año, la planificación financiera es especialmente crucial. Recomendaría a las empresas comenzar por rastrear entradas y salidas y preguntarse: "¿Estoy maximizando la eficiencia en operaciones y gastos?" Herramientas como el Calculador de Flujo de Caja de Chase pueden ayudarte a visualizar tu salud financiera e identificar áreas de mejora.

Rodéese de expertos

Dirigir un negocio en Miami requiere un enfoque multidisciplinario. Contadores, asesores legales y otros profesionales no son solo consultores, sino socios críticos en tu crecimiento. Cada uno de estos profesionales aporta una perspectiva única a áreas de tus operaciones, desde la claridad financiera hasta el cumplimiento legal.

Programas como Coaching for Impact de Chase for Business brindan a los emprendedores acceso a orientación experta, ayudándolos a optimizar operaciones, planificar su crecimiento y sortear desafíos complejos como la inflación o la escasez de mano de obra. Según la encuesta, el 43% de las empresas medianas planean participar en asociaciones estratégicas en 2025. Construir una red de apoyo de expertos de confianza asegura que no dejes ninguna piedra sin mover, ayudándote a prepararte para el éxito a largo plazo.

Al reconectar con tu propósito, comprender tus números y construir una sólida red profesional, estarás bien posicionado para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. El éxito en el dinámico entorno empresarial de Miami requiere tanto una base sólida como la agilidad para adaptarse. Chase for Business está comprometido a ayudarte a lograr ambos.

